Drift Sezon Finali Körfez’de

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Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda ve lastik.com katkılarıyla düzenlenen 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı 16 Ekim Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Güçlü otomobillerin kapı kapıya mücadeleleri pazar günü saat 11:00-13:00 arasındaki antrenman turları ile başlayacak. Ücretsiz olarak izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13:30’dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00’deki ödül töreni ile son bulacak.