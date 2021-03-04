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TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Dijital Kış Kupaları Sona Erdi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Editör

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Red Bull Gaming Ground çatısı altında Spor Toto, Media Markt ve G-SHOCK katkılarıyla düzenlenen Dijital Kış Kupaları üçüncü ve son hafta yarışlarıyla tamamlandı.

Dijital Kış Kupaları Sona Erdi

Şubat ayında 3 hafta devam eden Asetto Corsa, R Factor, GT Sport ve Dirt Rally 2.0 platformları üzerinden gerçekleştirilen 5 ayrı kupadan oluşan organizasyonlar Serhan Acar, Mehmet Ali Selışık, Yiğit Top, Çağrı Nergis ve Efe Uçar anlatımları ile Red Bull Türkiye ve TOSFED twitch kanallarından canlı olarak aktarıldı. Geçtiğimiz hafta Red Bull sporcuları Ayhancan Güven ve 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonu Ali Türkkan’ın konuk olduğu yayınlarda, son hafta da milli sporcularımız Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler de yorumcu olarak yer aldılar. 

3 hafta süren kupalar sonunda Media Markt Assetto Corsa Kış Kupası‘nda Ulaş Özyıldırım, Media Markt Assetto rFactor Kış Kupası‘nda Ahmet Demircan, Dirt Rally 2.0 Ralli Kupası‘nda Yağız Yılmaz, G-SHOCK Rallikros Kış Kupası PC Grubunda Ali Dinç, PS Grubu Yağız Çalhan ve Mert Gür birincilikleri paylaşan isimler olurken, Gran Turismo Sport Super Kış Kupası‘nda da Emirhan Ergün, Çağrı Özdim, Sefa Batuhan Bilgin, Salih Emre Canay, Turan Sezgin, Özgür Aydın, Yiğit Hakimoğlu, Özcan Yılmaz, İlker İrkli, Hakan Başol, Vedat Ali Dalokay, Oğuzhan Ayhan ve Mehmet Gök kategorilerinde birincilik elde eden isimler oldular. 

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, dijital motorsporları organizasyonlarına Nisan ayından itibaren Türkiye Dijital Pist Şampiyonası ve Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası ile devam edecek.

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F3 Asya Yas Marina: Chovet arka arkaya üçüncü kez kazandı, Cem beşinci oldu!

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F3 Asya Yas Marina: Chovet arka arkaya üçüncü kez kazandı, Cem beşinci oldu!
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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TÜRK SPORCULAR
Editör TOSFED

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