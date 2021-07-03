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Cem, Van Amersfoort Racing’le Euro Formula Open'ın Macaristan ayağında yarışacak

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Cem Bölükbaşı, Van Amersfoort Racing'le birlikte gelecek hafta Euro Formula Open'ın Hungaroring'de gerçekleştirilecek olan Macaristan ayağında yarışacak.

Cem, Van Amersfoort Racing’le Euro Formula Open'ın Macaristan ayağında yarışacak

Son olarak bir açık tekerlek serisine bu şubat ayında düzenlenen Formula Asya F3 serisinde mücadele ederek katılan ve şampiyonayı çaylak pilotlar klasmanında 3. sırada tamamlayan temsilcimiz, bu akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Euro Formula Open'da yarışacağını duyurdu.

Cem, gelecek hafta sonu F4 İngiliz Şampiyonası'nda yarışmış Casper Stevenson ve Rafael Villagomez'in takım arkadaşı olacak. Hem Stevenson hem de Villagomez, bu sezon podyuma çıkmayı başarmışlardı. 

 

Konu hakkında FormulaScout.com'a konuşan temsilcimiz şu ifadeleri kullandı: "Hungararoring, sanal alem dışında bilmediğim bir pist."

"Hazırlanabilmek için Van Amersfoort Racing'in simülatöründe bolca vakit geçirdim ve simülatör gerçekçi olsa da gelecek hafta sonu piste çıkmak için sabırsızlanıyorum!"

"Macaristan'daki yarışa hazırlanabilmek için Van Amersfoort Racing'le durmadan çalıştık. Takımdan bilgiler öğreniyorum ve bu bilgileri kullanabildiğim her şekilde kullanıyorum. Takımın da birlikte yarışmak için benim kadar heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum."

Van Amersfoort Racing'in CEO'su Rob Niessink ise konu hakkında şunları söyledi: "Cem, sanal yarışlardaki başarılarını 'gerçeğe' dönüştürebilecek yeteneğe sahip olan yeni nesil yarış pilotlarını temsil ediyor."

"Cem'in açıkça görülebilen bir yarış yeteneği var ve bunu şu ana kadar katıldığı yarışlarda kanıtlayabildi. Takımımız, onu bu olağan dışı yolculuğunda desteklemek için heyecanlı ve hepimiz onun Hungaroring'de aracı sürmesini dört gözle bekliyoruz."

Biz de temsilcimize gelecek haftaki yarışta başarılar diliyoruz. 

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