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Cem Bölükbaşı ve ekibi Spa'da beşinci oldu

Cem Bölükbaşı, Spa'da gerçekleştirilen Avrupa Le Mans yarışını beşinci bitirdi..

Ezel Tan
#3 DKR Engineering Oreca 07 - Gibson: Andres Latorre Canon, Cem Bolukbasi, Laurents Hörr

#3 DKR Engineering Oreca 07 - Gibson: Andres Latorre Canon, Cem Bolukbasi, Laurents Hörr

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Bu yıl DKR Engineering ile Avrupa Le Mans Şampiyonası'nda mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, geçen hafta sonu sezonun Spa Francorchamps ayağı için Belçika'daydı.

Dört saatlik zorlu mücadelenin bir noktasında kendi klasmanında ikinci sıraya kadar çıkan Cem ve ekibi, pit stopların ardından beşinci sıraya geriledi.

Cem kendi bölümünde iyi bir sürüş çıkarmasına rağmen, takım arkadaşlarıyla beraber damalı bayrağı beşinci sırada gördüler.

Böylelikle Cem ve ekibi arka arkaya ikinci kez kendisine ilk beşte yer buldu.

#47 Cool Racing Oreca 07 - Gibson: Ferdinand Habsburg, #3 DKR Engineering Oreca 07 - Gibson: Cem Bolukbasi

#47 Cool Racing Oreca 07 - Gibson: Ferdinand Habsburg, #3 DKR Engineering Oreca 07 - Gibson: Cem Bolukbasi

Fotoğraf: Eric Le Galliot

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