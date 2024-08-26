Cem Bölükbaşı ve ekibi Spa'da beşinci oldu

Bu yıl DKR Engineering ile Avrupa Le Mans Şampiyonası'nda mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, geçen hafta sonu sezonun Spa Francorchamps ayağı için Belçika'daydı.

Dört saatlik zorlu mücadelenin bir noktasında kendi klasmanında ikinci sıraya kadar çıkan Cem ve ekibi, pit stopların ardından beşinci sıraya geriledi.

Cem kendi bölümünde iyi bir sürüş çıkarmasına rağmen, takım arkadaşlarıyla beraber damalı bayrağı beşinci sırada gördüler.

Böylelikle Cem ve ekibi arka arkaya ikinci kez kendisine ilk beşte yer buldu.