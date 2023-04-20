Cem Bölükbaşı, Super Formula’daki üçüncü yarışına çıkıyor

Bölükbaşı’nın TGM Grand Prix ile Suzuka Pisti’nde çıkacağı yarış hafta sonu; 22 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 04.55’te gerçekleştirilecek antrenman turlarının devamında saat 09.55’te sıralama turları ile başlayacak. Pilotların damalı bayrağı geçen ilk isim olmak için mücadele edeceği büyük yarış ise 23 Nisan Pazar günü saat 15.45’te gerçekleştirilecek.

Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, 2023 sezonunda Super Formula serisindeki üçüncü yarışına bu hafta sonu çıkacak.

TGM Grand Prix pilotu Cem Bölükbaşı’nın Suzuka Pisti’nde çıkacağı sezonun üçüncü yarış hafta sonu, 22 Nisan Cumartesi günü sabaha karşı saat 04.55 ile 06.25’te gerçekleştirilecek antrenman seansı ile başlayacak.

Sıralama turları ise aynı gün saat 09.55’te düzenlenecekken Cem Bölükbaşı, takım arkadaşı Toshiki Oyu’nun hemen ardından piste çıkacak. Büyük yarış ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen 23 Nisan Pazar günü saat 09.45’te gerçekleştirilecek.

Cem Bolukbasi, TGM Grand Prix Fotoğraf: Masahide Kamio

Bölükbaşı, sezonun ilk yarış hafta sonunda düzenlenen iki yarış gününden 3 puanla ayrılarak Türkiye’ye Super Formula serisinin ilk puanlarını getirmişti.

Ana sponsorları Borusan Otomotiv, ZES (Zorlu Energy Solutions), Kuzu Grup ve TEM Agency yanı sıra Mavi, Rixos Hotels, CK Architecture, Gentaş Kimya Neogen ve Çınar Rugs desteğiyle Super Formula’da yer alan milli sporcuyu GoTürkiye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

Bölükbaşı’nın aracında #PrayForTürkiye logosu yerini koruyor

Cem Bölükbaşı’nın aracında Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenenleri anmak için #PrayForTürkiye logosu da bulunuyor. Bölükbaşı bu logoyu, 2023 sezonu resmi testlerinden bu yana kullanıyor.

Yarışı Motorsport.tv'den canlı şekilde seyredebilirsiniz.