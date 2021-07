Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

Seriye yeni katılan 23 yaşındaki temsilcimiz Cem, Van Amersfoort Racing takım arkadaşı Rafael Villagómez'i 0.233 saniye geride bırakarak birinci antrenman seansını ilk sıraya yerleşti.

İlk üçü Red Bull akademisi sürücüsü Jak Crawford tamamladı. CryptoTower’dan Filip Kaminiarz ise seansı 12. sırada noktaladı.

Bölükbaşı sadece altı tur attı ve üçüncü turda derecesini 1.35.5.326'ya indirdi. Filip Kaminiarz 1.37.677 yaptıktan sonra 9. sıradaydı ve 12. turdan itibaren tur zamanını iyileştiremedi.

Cem Bölükbaşı, iki sezondur F1 Esports Pro Series'de Toro Rosso'yu temsil ediyordu. 2019'da iki Formula Renault Eurocup yarışını tamamladı ve bu yıl F3 Asya Şampiyonası'nda 9. oldu.

Ayrıca Bölükbaşı, Hungaroring pistine Formula 1’in önde gelen isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok efsane pilot yetiştirmiş Van Amersfoort Racing (VAR) takımıyla çıkıyor.

Bu hafta sonu öncesinde konuşan Bölükbaşı, "Bugün Formula 1 pistlerinde başarıdan başarıya koşan Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi isimleri yetiştiren Van Amersfoort Racing (VAR) takımıyla birlikte ilk Euroformula Open yarışına çıkacağım için heyecanlı ve mutluyum. Sanal dünyadan gerçek pistlere taşıdığım hikayemi her seferinde yeni kupalarla taçlandırmak, ülkemin bayrağını birden çok piste dalgalandırmak istiyorum. Destekleriyle bu şampiyonada yer almamı sağlayan Getir, Doğuş, Mavi ve Merih Demiral’la TeamMavi, Rixos, Go Türkiye, Mesa, Gedik Piliç başta olmak üzere her zaman yanımda olan ajansım TEM Agency’e çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

10 Temmuz Cumartesi sıralama turları ile birlikte ilk yarış tamamlanırken 11 Temmuz pazar günü ikinci ve üçüncü yarışlar yapılacak.

Bu sezon elde ettiği başarılara bir yenisi daha eklemeye hazırlanan Cem Bölükbaşı’nın yarışlarını kendisinin ve Euroformula Open YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.