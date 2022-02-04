Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'da devam etmeyecek

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Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, yeni Formula 2 sezonunda Charouz Racing Sytstem ile mücadele edeceğini açıklamıştı.

Hem yeni sezona hazırlanmak hem de süper lisans puanı kazanmak için bu yıl Formula Regional Asya'ya katılma kararı alan Cem için sezon talihsizliklerle başladı.

Evans GP adına yarışan Cem, ilk iki yarışta rakiplerinin temaslarıyla yarış dışı kaldı ve son yarışta gridde hareketlenemedi. Arkadan gelen Amna al Qubaisi de Cem'in gridde kalan aracına büyük bir süratle çarptı.

Cem'in durumu iyi olsa da aracı paramparça oldu ve bundan ötürü Dubai yarışlarını kaçırdı.

Geride kalan 2 ayak/6 yarışın ardından Cem, tamamen Formula 2'ye konsantre olma kararı aldı ve bundan ötürü de seriden çekildi.

Cem şimdi tamamen Formula 2'ye konsantre olacak.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Cem, şöyle dedi: "Mart ayında başlayacak olan Formula 2 Şampiyonası'na hem fiziksel hem de mental olarak daha iyi hazırlamak için Dubai'de antrenman tempomu daha da artırdım ve artık Formula Asya'da yarışmamaya karar verdim."

"Maalesef üst üste yaşadığım talihsizliklerden dolayı puan alamadan başlamak da süper lisans puanı alma amacımı imkansızlaştırdı. Şimdi tüm odak noktam Formula 2."