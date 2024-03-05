Cem Bölükbaşı 2024'te Avrupa Le Mans Şampiyonası'nda yarışacak

Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, şimdi yeni bir seride pistlere çıkmaya hazırlanıyor.

Cem Bölükbaşı, yeni sezonda Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen ve 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan ünlü Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) mücadele edecek.

Bölükbaşı zorlu serinin en üst kategorisinde yarışacak

Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla pistlere geri dönecek Bölükbaşı; Barselona, Le Castellet, Imola, Spa-Francorchamps, Mugello ve Portimao gibi otomobil sporlarının en teknik ve zorlu pistlerinde yarışacak. 42 farklı arabanın piste çıkacağı yarışlarda temsilcimiz, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışacak.

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (FIA World Endurance Championship – WEC) ve bu kategorilerin zirve noktası olan Le Mans 24 Saat yarışlarında mücadele etmek isteyen pilotlar için önemli bir seri olan ELMS’de pilotlar kapalı tip araçlarla yarışıyor.

LMP2 araçlarının 4,8 litrelik V8 motorları 600 beygir güç üretiyor

Tüm araçlarda 600 beygir güç üreten Gibson Technology’ye ait 4,8 litrelik V8 motor ve 65 litre yakıt tankı bulunuyor. Minimum ağırlıkları 950 kilogram olan LPM2 araçlarına aynı marka, kuru ve ıslak zemin lastikleri temin ediliyor. Araçların benzer, motor ve lastiklerinse aynı olması pilotların pist üstü mücadelelerini öne çıkarıyor.

Cem Bolukbasi, TGM Grand Prix Fotoğraf: Masahide Kamio

Şampiyonlar Le Mans 24 Saat yarışlarına katılacak

LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda, kategorilerinin en iyilerine “zirvede” mücadele imkanı tanıyor. Sezon sonunda LMP2’nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı kazanacak.

Nisan’da başlayacak seri Ekim’de son bulacak

İspanya, Fransa, Belçika ve Portekiz’de bir, İtalya’da ise iki yarışın yapılacağı Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nın yarış takvimi şöyle:

14 Nisan 2024 – Barselona, İspanya

5 Mayıs 2024 – Le Castellet, Fransa

7 Temmuz 2024 – Imola, İtalya

25 Ağustos 2024, Spa-Francorchamps – Belçika

29 Eylül 2024, Mugello – İtalya

19 Ekim 2024, Portimao – Portekiz

15 dakikalık Sıralama performansı gridi belirliyor

Klasmandaki sıralamalara göre ilk 10 pilotun sırasıyla; 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1 puan aldığı ELMS’de 90 dakikalık iki Serbest Antrenman seansı bulunuyor. Sıralama Turlarında ise her kategori için 15 dakikalık aralık sunulurken Pol Pozisyonunu alan pilota ekstra 1 puan veriliyor.

Michael Fassbender ve Juan Pablo Montoya gibi yıldızlara ev sahipliği yapan bir grid

Halihazırda Formula 1, Formula 2 ve Super Formula serilerinde yarışmış pilotlara ev sahipliği yapan ELMS, griddeki pilot çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Bu isimler arasında; Formula 1 efsanesi Juan Pablo Montoya ve Robert Kubica, yine farklı Formula 1 takımlarıyla pistlere çıkan Pietro Fittipaldi, Formula 2 sürücüleri Clement Novalak, Oli Caldwell ve Marino Sato, 2023 Formula 2 ikincisi ve Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı Yedek Pilotu Frederik Vesti, Super Formula 2023 Şampiyonu Ritomo Miyata ve Oscar, BAFTA ve Altın Küre adaylıkları bulunan dünyaca ünlü film yıldızı Michael Fassbender dahi bulunuyor.