Castrol Ford Team Türkiye ve Ali Türkkan, Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler/Junior’ ve ‘İki çeker’ şampiyonu oldu!

Eylül ayında Sırbistan Rallisi’nde ‘Gençler Klasmanı’nı kazanarak “Balkan Gençler Şampiyonluğu” unvanını ülkemize armağan eden Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası Büyük Finali’nde genç pilotu Ali Türkkan deneyimli co-pilotu Onur Vatansever’in desteği ve muhteşem performansıyla çok zorlu şartlarda gerçekleşen rallide “Gençler-Junior” ve ‘İki çeker’ sınıfında Avrupa Ralli Kupası’nın sahibi oldu. Ali Türkkan bu başarısıyla Ford Fiesta Rally4 ile ralli tarihinde Türkiye’ye “Gençler” sınıfında ilk ve tek Avrupa Kupası Şampiyonluğunu kazandırdı.

Sezon boyunca Avrupa’daki 7 farklı bölge şampiyonasının (Alpler, Kelt, İberya, Orta Avrupa, Balkan, Baltık, Benelüks) ilk 10’a giren pilotlarının katılmaya hak kazandığı Avrupa Ralli Kupası Finali’nde Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever ile ülkemizi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, Almanya’da Boxberg/Oberlausitz kentinde düzenlenen ve eski maden ocaklarındaki benzersiz toprak zeminli birbirinden zorlu etaplarda koşulan ve bölgenin en özel rallilerinden birisi olarak kabul edilen Lausitz Rallye’de Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize armağan etti.

Mücadelenin en üst seviyede gerçekleştiği Avrupa Ralli Kupası Finali aynı zamanda lokal ralli organizasyonuna da ev sahipliği yaparken, bu yıl yarışa toplam 83 ekip katıldı. Oldukça soğuk ve yağmurlu hava şartlarında geçen, toplam 169 km’lik 12 etap özel etaptan oluşan Avrupa Ralli Kupası Finali’nde ilk gün son etabın hemen başında büyük bir şanssızlık yaşayan Castrol Ford Team Türkiye ekibi, zorlu parkur şartlarından ötürü ve yarış içerisinde bir çok ekibin de yaşadıklarına benzer şekilde otomobillerinin ön aksının kırılmasına rağmen deneyimli deneyimli teknik ekibin olağanüstü performansı sayesinde yarışa geri dönmeyi başardı. Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever, onarım için girdikleri servisten müthiş ekip çalışması sayesinde çıkarak ertesi gün mücadeleye kaldıkları yerden devam ettiler.

İkinci gün hava şartlarının daha da kötüleşmesi yanında kırıcı ve zorlayıcı etaplarda bir çok araç kaza yaparak yarış dışı kaldığı rallide istikrarlı şekilde etapları hedeflenen şekilde geçerek yarışı başarılı şekilde tamamlayan Ali Türkkan “Gençler” kategorisinde ülkemize şimdiye kadar ki en büyük başarılı sonucu getirerek kategorisinde ilk ve tek Avrupa şampiyonu oldu.

Ali Türkkan’ın uluslararası başarılara sahip deneyimli co-pilot’u Onur Vatansever’de bu yarışta Avrupa Ralli Kupası 2 çeker co-pilotlar şampiyonu olarak kariyerini yine bir Avrupa zaferi ile taçlandırdı.

Castrol Ford Team Türkiye, ralli sporunda dünya çapında başarılara imza atmaya devam ediyor

Castrol Ford Team Türkiye son 20 yıldır Türkiye’de motor sporlarının, genç pilotların gelişimine en fazla katkı yapan takım olarak, ülkemize birçok önemli başarıyı kazandırdı. Takımlar markalar, pilotlar, kadın pilotlar, gençler, Doğu Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa Kupası ve FIA ERC Avrupa Takımlar Şampiyonluğu gibi birçok ilki ülkemize kazandıran Castrol Ford Team Türkiye 2015 yılında Murat Bostancı’nın Avrupa Ralli Kupası Şampiyonluğu sonrası yine aynı kupada gençler kategorisinde elde ettiği bu başarısıyla ülkemize motor sporlarında tarihi bir başarı daha kazandırdı.