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Castrol Ford Team Türkiye genç pilotu Ali Türkkan, Avrupa Şampiyonluğu peşinde

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ali Türkkan ile 2021 Balkan Ralli Kupası’nda ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ Şampiyonluğunu ülkemize kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek Avrupa Ralli Kupası Finali’nde Türkiye’yi temsil etmek ve bayrağımızı gururla dalgalandırmak için hazırlıklarını tamamladı. Tek bir yarış olarak gerçekleştirilecek Avrupa Ralli Kupası Finali’nde Castrol Ford Team Türkiye, mutlak zafer parolasıyla uluslararası arenada ‘gençler’ kategorisinde Türkiye’ye ilk ve tek birinciliği armağan etmeyi hedefliyor.

Castrol Ford Team Türkiye genç pilotu Ali Türkkan, Avrupa Şampiyonluğu peşinde

Sırbistan Rallisi’nde ‘Gençler Klasmanı’nı kazanarak “Balkan Gençler Şampiyonluğu” unvanını ülkemize armağan eden Castrol Ford Team Türkiye, 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek zorlu Avrupa Ralli Kupası finalinde ülkemizi temsil etmeye katılmaya hak kazandı. 

Sezon boyunca Avrupa’daki 7 farklı bölge şampiyonasının (Alpler, Kelt, İberya, Orta Avrupa, Balkan, Baltık, Benelüks) ilk 10’a giren pilotlarının katılmaya hak kazandığı Avrupa Ralli Kupası Finalinde genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever ile ülkemizi temsil edecek olan Castrol Ford Team Türkiye, Almanya’da Boxberg/Oberlausitz kentinde düzenlenen ve eski maden ocaklarındaki benzersiz toprak zeminli etaplarda koşulacak ve bölgenin en özel rallilerinden birisi olarak kabul edilen Lausitz Rallye’de mücadele edecek.

“Gençler” kategorisinde kazanılmış ilk ve tek birincilik olacak

Balkan Kupası’nda kazandığı şampiyonluk ile Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, ralli branşında ‘gençler’ klasmanında Türkiye’ye ilk uluslararası şampiyonluk kazandıran sporcu olurken, bu başarısı ile Almanya’daki Avrupa Ralli Kupası finalinde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Tek bir yarış olarak düzenlenen Avrupa Ralli Kupası Finali’ne mutlak birincilik hedefi ile hazırlanan Ali Türkkan, hem genç hem de Türk bir pilot olarak ‘gençler’ kategorisinde kazanılmış ilk ve tek birinciliğe imza atmış olacak. Mücadelenin en üst seviyede olması beklenen ve Avrupa Ralli Kupası finali  ile birlikte lokal ralli organizasyonuna da ev sahipliği yapacak yarışa toplamda 83 ekibin katılması bekleniyor. 

Castrol Ford Team Türkiye, ülkemizin adını ralli sporunda gururla temsil ediyor

Castrol Ford Team Türkiye son 20 yıldır Türkiye’de motor sporlarının, genç pilotların gelişimine en fazla katkı yapan takım olarak, ülkemize birçok önemli başarıyı kazandırdı. Takımlar markalar, pilotlar, kadın pilotlar, gençler, Doğu Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa Kupası ve FIA ERC Avrupa Takımlar Şampiyonluğu gibi birçok ilki ülkemize kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 2015 yılında bir ilki gerçekleştirerek, deneyimli pilotu Murat Bostancı ile ülkemize ilk kez Avrupa Ralli Kupası’nı kazandırmıştı. Castrol Ford Team Türkiye bu yıl ayrıca, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu ve 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu’nu da hedefliyor.

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