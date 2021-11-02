Castrol Ford Team Türkiye genç pilotu Ali Türkkan, Avrupa Şampiyonluğu peşinde
Ali Türkkan ile 2021 Balkan Ralli Kupası’nda ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ Şampiyonluğunu ülkemize kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek Avrupa Ralli Kupası Finali’nde Türkiye’yi temsil etmek ve bayrağımızı gururla dalgalandırmak için hazırlıklarını tamamladı. Tek bir yarış olarak gerçekleştirilecek Avrupa Ralli Kupası Finali’nde Castrol Ford Team Türkiye, mutlak zafer parolasıyla uluslararası arenada ‘gençler’ kategorisinde Türkiye’ye ilk ve tek birinciliği armağan etmeyi hedefliyor.
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