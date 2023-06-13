Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi’nde Markalar Birinciliği Kupasını Kazandı

Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, başarılarla dolu 26. yılını kutladığı 2023 sezonunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Castrol Ford Team Türkiye’nin genç pilotları, Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan ve 9-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Eskişehir Rallisi’nde bir kez daha podyumu domine etti.

Eskişehir Otomobil Sporları (ESOK) tarafından düzenlenen ve 9 Haziran Cuma günü Eskişehir Atatürk Stadyumu’ndaki Servis Park’ta yapılan seremonik start ile başlayan yarış, hafta sonu boyunca Eskişehir’de 116 kilometre uzunluğundaki asfalt etapta koşuldu. Geniş katılımın olduğu yarış, mücadele dolu etapların ardından 11 Haziran Pazar günü tamamlandı.

Castrol Ford Team Türkiye’nin yıldız pilotları dış tasarımları tamamen yenilenmiş, güçlü Ford araçlarıyla tam kadro olarak yarıştı. Bu yıla başarılı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve gelecek vadeden pilotları, Eskişehir’de Markalar Birinciliği Kupası’nı kazanarak 16’ncı şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Ayrıca genel klasmanda ilk 10 otomobilin 5’i Ford marka araçlar oldu.

Türkkan ve Erdener, Fiesta Rally3 ile üst klasmandaki araçlara meydan okudu

Geçtiğimiz hafta Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) İtalya ayağında WRC3 sınıfında ülkemize podyum üçüncülüğünü kazandıran Ali Türkkan ve Burak Erdener, hızın ön planda olduğu Eskişehir Rallisi’nde bir kez daha yeteneklerini gözler önüne serdi.

İkili, WRC3’te yarıştıkları Fiesta Rally3 ile Eskişehir Rallisi’nde daha üst klasmandaki Rally2 araçlara karşı üç etabı kazanarak farklarını ve hızlarını ortaya koydu. İkili Genel Klasman’ı üçüncü sırada bitirirken; Ali Türkkan Genç Pilotlar Birinciliği’ni elde etti.

Türkiye’nin en genç takımı Eskişehir’de madalyaya doymadı

Ford’un ralli dünyasında iki çeker sınıfını domine eden otomobili Ford Fiesta Rally4 ile yarışan genç pilot Efehan Yazıcı ile co-pilotu Sevi Akal da yarışın iddialı isimlerindendi. 2022 yılında takımına Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu kazandıran Efehan Yazıcı, Genç Pilotlar ikinciliğini elde etti. Castrol Ford Team Türkiye altyapısından yetişen Sevi Akal da kadın co-pilotlar ikinciliğine uzandı.

Bodrum Rallisi’nde kariyerinin ilk startını almasına karşılık etap dereceleriyle ümit vaat ettiğini ortaya koyan takımın en genç pilotu Mert Yudulmaz ile deneyimli co-pilotu Özden Yılmaz ise Fiesta R2T araçlarıyla yarıştılar. Yudulmaz, Genç Pilotlar üçüncüsü olarak Eskişehir Rallisi’nde başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Fiesta Rally Cup soluk soluğa geçti

Türkiye’nin en uzun soluklu tek marka ralli kupası olan Fiesta Rally Cup da mücadele dolu etaplarıyla kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

Fiesta Rally3 araçlarıyla yarışan And Sunman ile co-pilotu Ege Can Ünlü podyuma birinci olarak çıktı. Yine Fiesta Rally3 ile yarışan Erol Akbaş ve co-pilotu Egemen Dural Yalçın ikinciliği elde etti, Çağlayan Çelik ve co-pilotu Sedat Bostancı ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Fiesta R2T aracıyla yarışan Nazan Zorlu da kadın pilotlar ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Murat Bostancı: “Hem yurt içinde hem yurt dışında fırtına gibi eseceğiz”

Castrol Ford Team Türkiye'nin pilot koçu olan şampiyon pilot Murat Bostancı, Eskişehir Rallisi hakkında şu yorumu yaptı: “Bodrum, Yeşil Bursa ve şimdi de Eskişehir Rallisi’nde elde ettiğimiz podyum başarılarıyla Türkiye motorsporlarındaki iddiamızı ortaya koyuyoruz. Hızın ön planda olduğu Eskişehir Rallisi’nde kazandığımız dereceler bizi inanılmaz gururlandırdı. Castrol Ford Team Türkiye olarak genç pilotlarımız ve güçlü Ford araçlarımızla bu yıl hem yurt içinde hem yurt dışında fırtına gibi eseceğiz.”

Ralli sporunda genç yıldızları desteklemek için pilot kadrosunu büyük oranda yenileyerek daha da gençleşen ve 21 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, 26. sezonunda 16. şampiyonluğu hedefliyor. Takım bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra yurt dışında, Dünya Ralli Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil ediyor.

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

2-3 Eylül Kocaeli Rallisi

30 Eylül-1 Ekim İstanbul Rallisi

28-29 Ekim 100. Yıl Rallisi

18-19 Kasım Ege Rallisi