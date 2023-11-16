Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Ege Rallisi’nde tüm heyecanıyla devam ediyor.

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Ege Rallisi’nin startı 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 20:00’de Hilton Garden Inn Bayraklı’da verilecek. Toplam 58 araç ve 116 sporcunun katıldığı yarış, 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 17:00’de İzmir Park Yarış Pisti’ndeki finiş seremonisiyle son bulacak. Ege Rallisi’nde uzun yıllardır alışılan asfalt parkurun aksine bu yıl Kemalpaşa ve çevresindeki toprak zeminli orman etaplarında gerçekleşecek yarışta, Castrol Ford Team Türkiye ekibi güçlü Ford araçlarıyla mücadele edecek.

Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi’nde genç pilotları Ali Türkkan, Efehan Yazıcı ve Mert Yudulmaz ile Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası’ndaki liderliğini pekiştirmek istiyor. Ali Türkkan’a Burak Erdener co-pilot olarak eşlik ediyor. Efehan Yazıcı’nın co-pilot koltuğunda Castrol Ford Team Türkiye altyapısından yetişen Sevi Akal otururken, Mert Yudulmaz ise deneyimli co-pilotu Özden Yılmaz ile yarışıyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın bir önceki ayağı olan ve Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak düzenlenen ‘100. Yıl Rallisi’nde kazandığı anlamlı galibiyetle hızını tekrar kanıtlayan ve şampiyonluk mücadelesine ortak olan Ali Türkkan ile Burak Erdener ikilisi Ege Rallisi’nde kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Efehan Yazıcı ve Sevi Akal ikilisi, bir önceki yarışta birinciliği son etapta kaçırdıkları İki Çeker Şampiyonası’nda bu kez zirve için start alıyor. Sevi Akal aynı zamanda lider konumda olduğu Kadın Co-Pilotlar Birinciliğindeki pozisyonunu korumak için mücadele veriyor.

Ralli kariyerine bu yıl başlayan takımın en genç pilotu Mert Yudulmaz, co-pilotu Özden Yılmaz ile İzmir’de ev sahibi olarak start alıyor.

9-10 Aralık'ta Kocaeli Rallisi ile devam edecek Türkiye Ralli Şampiyonası, 23-24 Aralık'taki İstanbul Rallisi ile sona erecek.

Castrol Ford Team Türkiye’nin hedefi 26’ncı sezonda 16’ncı şampiyonluk

Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, bu sezon hem yurt içinde hem de yurt dışında başarıyla mücadele ediyor.

Bu yıla hızlı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve yetenekli pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nın tüm kategorilerinde iddiasını ortaya koyuyor. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun sonuna yaklaşılırken Castrol Ford Team Türkiye de 16. şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Castrol Ford Team Türkiye aynı zamanda gelecek vaat eden genç pilotlarıyla Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nda podyumun her üç basamağını da domine etmiş durumda. Ali Türkkan birinci sıraya otururken, onu ikinci sırada Efehan Yazıcı ve üçüncü sırada Mert Yudulmaz izliyor.

Takım, bu yıl Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ile motorsporlarında Formula 1’den sonraki en popüler şampiyonalardan biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda da (WRC) başarıyla yarıştı.

Türkiye’de ralli sporuna yön veren Ford markası da kazananların ilk tercihi olduğunu her yarışta kanıtlıyor. Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın bir önceki yarışı olan 100. Yıl Rallisi’nde ilk beş otomobilinin dördünü Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Ford Fiesta Rally3’ler oluşturdu. İlk 10 otomobilin de sekizi Ford marka araçlardı.

Fiesta Rally Cup nefes kesecek

Castrol Ford Team Türkiye’nin her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka ralli kupası olan Fiesta Rally Cup’ta da liderlik mücadelesi nefes kesecek.

Dünyada ralli sporunun geleceği olarak görülen 4 çeker Fiesta Rally3’lerin yanı sıra 2 çeker kategorisiyle de heyecanı bir adım öteye taşıyan Türkiye’nin en uzun soluklu tek marka ralli kupası Fiesta Rally Cup üst düzey mücadeleye sahne olacak.

Sezonun başından beri istikrarlı ve hızlı temposunu koruyan And Sunman, Fiesta Rally Cup’ın lideri olarak Ege Rallisi’nde start alacak. Puan savaşında ikinci sırada Erol Akbaş, üçüncü sırada Kağan Karamanoğlu ve dördüncü sırada Çağlayan Çelik geliyor. Bu üç pilotun arasında sadece 4 puan fark bulunması şampiyonadaki dengelerin her yarışta değişebileceğini gösterirken mücadeleyi oldukça heyecanlı kılıyor.