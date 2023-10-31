Castrol Ford Team Türkiye, Cumhuriyet coşkusunu '100. Yıl Rallisi'ndeki zaferiyle taçlandırdı

Otomobil sporları arenasının öncü ekibi Castrol Ford Team Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak için özel olarak düzenlenen ‘100. Yıl Rallisi’ni domine ederek çok anlamlı bir zafere ulaştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen, Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı ‘100. Yıl Rallisi’, 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Bolu’da koşuldu.

Toplam 63 aracın ve 126 sporcunun katıldığı ralli, kıyasıya rekabetin yanı sıra coşku dolu anlara sahne oldu. Start öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına etapta bir araya gelen sporcular, araçlarıyla ‘100’ sayısını yazarak çok özel bir fotoğrafa imza attılar. Pilotların koreografisi, Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ile tamamlandı.

27 Ekim’de start seremonisi ile başlayan zorlu mücadelede ilk gün beş, ikinci gün dört etap olmak üzere toplam 294,63 kilometre koşuldu. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın en yüksek katsayıyla puan veren en önemli yarışlarından olan ralli, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı'nda Valilik binası önünde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Ford markası kazananların tercihi: İlk 5’te 4 Ford Fiesta Rally3 yer aldı

Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve yetenekli pilotu Ali Türkkan ile co-pilotu Burak Erdener, zorlu rakiplerine rağmen bütün etaplarda en iyi dereceye imza atarak 2 dakika 40 saniyelik farklı üstünlükle Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir zafer elde etti. Güçlü Fiesta Rally3 araçlarıyla yarışı birinci sırada tamamlayan ikili, Castrol Ford Team Türkiye'nin ralli arenasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Gençler kategorisini ikinci sırada tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Efehan Yazıcı ile co-pilotu Sevi Akal ise iki çeker sınıfında da yarışı son etaba kadar lider götürdü. Castrol Ford Team Türkiye altyapısından yetişen Sevi Akal kadın co-pilotlar birinciliğine uzandı. Fiesta Rally3 ile yarışan Cem Yudulmaz ise Master Pilotlar’da birinciliği elde etti.

1968 yılından bu yana Türkiye ralli sporunda kazananların ilk tercihi olan Ford markası, güçlü ve hızlı Ford Fiesta Rally3 araçlarının başarısıyla da 100. Yıl Rallisi’ni domine etti. Genel klasmanda ilk 5’te 4 adet Ford Fiesta Rally3 yer aldı, ilk 10 otomobilin 8’i Ford marka araçlar oldu. Kağan Karamanoğlu ve Oytun Albayrak ikilisi Fiesta Rally3 ile yarışı üçüncü sırada tamamladı. Fiesta, TOSFED kupasındaki ağırlığını da sürdürdü, Erdem İlbaylı, co-pilotu Soner Çevik ile kategorisinde birinci oldu.

Türkiye’nin en uzun soluklu tek marka ralli kupası olan ‘Fiesta Rally Cup’ da yoğun bir katılıma ve kıyasıya rekabete sahne oldu. Fiesta Rally Cup ilk üçü, aynı zamanda genel klasmanı 3., 4. ve 5. sırada tamamladı. Bu yarışta da start alan Kağan Karamanoğlu ve Oytun Albayrak, Fiesta Rally3 ile birinci oldular.

Murat Bostancı: Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir zafer elde ettiğimiz için gururluyuz

Yarışın ardından duygularını ifade eden Castrol Ford Team Türkiye'nin pilot koçu Murat Bostancı, “Castrol Ford Team Türkiye olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir zafer elde ettiğimiz için gurur duyuyoruz. 100 yılda bir olabilecek 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi Birinciliği’nin yanı sıra böyle anlamlı bir organizasyonu domine ederek, Türkiye Ralli markalar şampiyonasındaki liderliğimizi taçlandırmak bizim için büyük bir onur. Cumhuriyetimizin değerleri, gelecekteki ralli yıldızlarını keşfetmek ve ülkemizin adını uluslararası arenada daha da yükseklere taşımak için bize her daim ilham verecek” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, bu sezon hem yurt içinde hem de yurt dışında başarıyla mücadele ediyor.

Motor sporlarında sezonun ilk organizasyonu olan 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’na hızlı başlayan Castrol Ford Team Türkiye, önceki yarışlarda da yetenekli ve hızlı pilotlarıyla podyumları domine etmişti. Takım, bu sezon 16. şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.

Bu yıl Türkiye’yi dünya sahnesinde de temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ile motorsporları dünyasının zirvelerinden biri olarak kabul edilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) yarıştı. Ekip, Formula 1'den sonraki en popüler şampiyonalardan biri olan WRC'de başarılı performanslarıyla dikkat çekti.