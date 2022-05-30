Castrol Ford Team Türkiye, 46. Yeşil Bursa Rallisi’ni ödüllerle tamamladı

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Avrupa şampiyonluğu kazandırarak Türkiye’yi gururlandıran Castrol Ford Team Türkiye, 25. yılını kutladığı yeni sezonda da genç pilotlarıyla 15’inci şampiyonluğu hedefliyor.

Castrol Ford Team Türkiye (CFTT), bu yıl 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2. ayağı olan 46.Yeşil Bursa Rallisi’nde, markalar kategorisinde yine zirvede yer aldı.

27 Mayıs Cuma günü saat 20.00’da Trafik Eğitim Pisti’nde start seremonisi ile başlayan rallide ilk gün, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’da Bursaspor Stadı Otoparkı’nda yer alan servis alanından başladı. Ekipler Delice, Sırma ve Dağakça etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 19.00’da ilk günü tamamladılar. 29 Mayıs Pazar sabahı ise Hüseyinalan ve Soğukpınar etapları ikişer kez geçildikten sonra 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etabın geçilmesinin ardından Bursa Hotel önünde finiş seremonisi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Castrol Ford Team Türkiye’nin genç pilotları ilk üçü bırakmadı

Bu yıla başarılı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve gelecek vadeden pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nın ilk üç sırasını domine ettiler. CFTT genç pilotu Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, Ford Fiesta R5 koltuğunda ilk kez katıldığı asfalt rallisini podyumda tamamladı. Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi ile Ümit Can Özdemir ve co-pilotu Batuhan Memişyazıcı sırasıyla genel klasmanda 3 ve 4’üncü sırayı aldılar. Ali Türkkan yarışın ekstra puan veren etabı olan Power Stage’i kazanırken Burak Başlık 2 çeker kategorisini ilk sırada bitirdi. Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017’den itibaren yeni formatıyla devam eden ve Ford Fiesta’lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vaat eden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirirken, Serhan Türkkan ve Koray Akgün ikilisi de Fiesta Rally 3 ile Fiesta Rally Cup Yeşil Bursa Rallisi’nde birincilik elde ettiler.

Castrol Ford Team Türkiye’nin, ülkemize geçtiğimiz yıl Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ Şampiyonluklarını kazandıran 1999 doğumlu Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, Ford Fiesta R5 koltuğunda ilk yarışında Bodrum Rallisi’nde “Genç Pilotlar” sınıfının liderliğini elde etmişti.

Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi geçtiğimiz yıl sezonun son iki yarışını kazanarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nın artık en güçlü adaylarından biri olduğunu göstermişti. Bu yıl ilk yarış olan Bodrum Rallisi’nde yarışın yangın sebebiyle yarıda kalması sebebiyle ancak 5’inci sırada finişe gelebilen Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı 46. Yeşil Bursa Rallisi’nde tekrardan zirveye ortak olmak için mücadele etti ve 4. sıraya yerleştiler.

Murat Bostancı: “15. şampiyonluk için iddiamızı sürdürüyoruz”

Bu yıl 50. yılını kutlayan Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Yeşil Bursa Rallisi, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve otomobil sporları duayenlerinden merhum Oğuz Gürsel adına düzenlenen Oğuz Gürsel Ralli Kupası’na da puan veriyor.

Pilot koltuğundan pilot koçluğu koltuğuna geçiş yapan Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı ve takımın ilk gününden beri direktörlüğünü yürüten Serdar Bostancı, bu yıl da genç pilotların gelişimi için onlarla yakın bir çalışma yürütüyor.

Yeşil Bursa Rallisi’nin ardından sonuçları değerlendiren Murat Bostancı şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye Rallisi’nin ikinci ayağı Yeşil Bursa Rallisi’ni güzel sonuçlarla geride bıraktık. Gençler kategorisindeki başarımız ile adımızdan söz ettirirken her fırsatta 22 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç ralli takımı olmaktan gurur duyduğumuzu belirtiyoruz. Castrol Ford Team Türkiye olarak 25. yılımızı kutladığımız bu sezonda 15. şampiyonluğumuzu kazanmak için iddiamızı sürdüreceğiz. Castrol Ford Team geçmişten aldığı gücünü genç şampiyonlar ile daha da ileriye taşıyacak.”

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek için geçtiğimiz yıl pilot kadrosunu büyük oranda yenileyerek ve daha da gençleşen ve 22 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, 25 sezonunda 15. şampiyonluğu hedefliyor. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda aynı anda 20’nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team Türkiye bu yıl, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Co-Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu ve 2022 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu için yarışacak.

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

25-26 Haziran Eskişehir Rallisi (Asfalt)

Eskişehir Rallisi (Asfalt)

30-31 Temmuz Kocaeli Rallisi (Toprak)

Kocaeli Rallisi (Toprak)

17-18 Eylül İstanbul Rallisi (Toprak)

İstanbul Rallisi (Toprak)

15-16 Ekim Ege Rallisi (Asfalt)

Ege Rallisi (Asfalt)

12-13 Kasım (Sonra Açıklanacak)