Castrol Ford Team Türkiye, 2019’da elde ettiği başarıları sezon sonu partisi ile kutladı

2019 ‘Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar ve Markalar Şampiyonluğu’nu 14. kez elde eden Castrol Ford Team Türkiye, başarılarla geride bıraktığı 2019 yılına sezon sonu kutlama partisi ile veda etti. Motor sporları camiasının önde gelen isimlerini bir araya getiren ‘Sezon Sonu Kutlama Partisi’ 15 Ocak Çarşamba günü Maslak’taki Castrol Ford Team Türkiye Garajı’nda gerçekleşti.

Etkinliğe, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, takım pilotları, co-pilotları, teknik ekip ile birlikte takım sponsorlarının üst düzey yöneticileri, motor sporları federasyon temsilcileri ve basın mensupları katıldılar.

Ayrıca Motorsport Türkiye de etkinlikteki yerini aldı.

Yenigün: “Ford Otosan olarak, ülkemizde elde edilen sayısız başarılara vesile olmak gurur verici…”

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı’nın liderliğinde resmi fabrika takımı olarak 23. yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Motor sporları globalde Ford’un ilk üretim yıllarına kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. 1909 yılında Model T ile kazanılan ve Amerika kıtasının bir uçtan diğer uca geçildiği ilk yarıştan Dünya Ralli Şampiyonluğu’na; Le Mans yarışlarından NASCAR’a çok farkı kategorilerde Ford logosuna sahip araçlar ile sayısız başarılar elde edildi. Ülkemizde ise Ford Otosan’ın motor sporları geçmişi Türkiye’de ilk seri üretim araç olan Anadol’a kadar uzanıyor. Motor sporlarının duayenlerinden Demir Bükey ve rahmetle andığımız Renç Koçibey, Anadol’un ilk üretiminden bir yıl sonra 1968’de Türkiye’deki ilk resmi rallisi olan Trakya Rallisi’ni Anadol A1 ile kazanmıştı. Her yeni sezonu bir önceki yıla göre artan başarılar ile kutlamanın gurunu yaşıyoruz. 2017 yılında elde ettiğimiz ve ülkemizde motorsporlarında şimdiye kadar elde edilen en büyük başarı konumundaki Avrupa Ralli Şampiyonası Takımlar Şampiyonluğu, 2018 yılında Dünya Ralli Şampiyonası’nda bir Türk takımı olarak bayrağımızı başarıyla dalgalandırmamız, Türkiye’de elde edilen sayısız başarılara Ford markasıyla vesile olmak bizler için gurur verici. Bizim için yıllardır bitmeyen tutku olan motor sporlarında sayısız başarıyı ve ilkleri yaşatan Serdar Bostancı direktörlüğündeki Castrol Ford Team Türkiye takımı pilotlarımıza ve emeği geçen tüm teknik ekibimize, sponsorlarımıza ve diğer tüm destekçilerimize elde edilen başarılardaki katkılarından ötürü can-ı gönülden teşekkür ediyorum.”

Castrol Ford Team Türkiye, 2019 Sezonu kutlama gecesi

Yücetürk: “Kazanılan başarılar, uzun yılardır motor sporlarına yapılan istikrarlı yatırımın meyvesi”

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ise, şunları söyledi:

“Türkiye’de motor sporlarında kazanılmadık kupa bırakmayan, Avrupa’da birçok ilki başararak Türkiye motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdıran takımımız Castrol Ford Team Türkiye ile bir sezonu daha başarılarla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. 2019 sezonunda 14. kez elde ettiğimiz Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar & Markalar şampiyonluğu; Türkiye Ralli pilotlar & co-pilotlar şampiyonluğu; 2 çeker pilot ve co-pilotlar şampiyonluklarımız bizim uzun yılardır motor sporlarına yaptığımız istikrarlı yatırımın meyvesi. Geçtiğimiz yıl yine burada yaptığımız partimizde sizlere artık motor sporları faaliyetlerimizi Ford’un globaldeki yapılanmasına paralel Ford Performance çatısı altında yürütmeye başlayacağımızdan bahsetmiştik. 2019 bunun temellerini atmaya başladığımız bir yıl oldu ve Ford Performance web sitemizi bu kapsamda devreye aldık. 2020 itibarıyla artık bunu çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. 2019 yılında pazara sunduğumuz ve segmentinde çok yüksek satış rakamlarına ulaşan yeni Ranger & Raptor ile birlikte özellikle ülkemizde de büyük ilgi toplayan off-road meraklılarına yönelik bir takım deneyim odaklı projeleri ve gençlerin odağında olan e-spor konusunu da motorsporları faaliyetlerimizin bir uzantısı olarak odağımıza dahil ediyoruz.”

Serdar Bostancı: “En büyük hayalimiz Türkiye’den dünya şampiyonu bir pilot çıkarmak”

Türkiye'de motor sporlarının gelişimi ve potansiyelini göstermesi için çok büyük uğraşlar verdiklerini belirten Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise “Castrol Ford Team Türkiye olarak, kazandığımız tüm başarılar sahip olduğumuz uzun yıllara dayalı bilgi ve tecrübenin aktarılmasıyla gerçekleşti ve giderek arttı. Sponsorlarımız ve motor sporlarına gönül veren otomobil severler sayesinde bugüne kadar 50'ye yakın pilot yetiştirdik. Genç pilotlarımızın önünü açmak onların potansiyelini göstermek için verdiğimiz çabalara durmaksızın devam ediyoruz. En büyük hayalimiz Türkiye'den dünya şampiyonu bir pilot çıkarmak. Bunun için de emin adımlarla ilerliyoruz. Bu bağlamda geçen yıl başladığımız ‘Drive to the Future’ projesini bu yıl daha güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. İlerleyen yıllarda ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye aday yeni isimler yetiştirmeyi hedeflediğimiz 'Drive to the Future' projemizin kapsamını Türkiye’de bir ilk konumundaki ‘Co-Pilot Yetiştirme Akademisi’ ile genişletmeye devam ediyoruz. Türkiye’de otomobil sporlarının teknolojik, sportif ve pazarlama değerine inanarak bu spora gönül vermiş ve arkamızda duran sponsorlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Umuyorum ki, bu yolda uzun yıllar birlikte yürüyecek ve inandığımız hedeflere birlikte ulaşacağız” dedi.

Murat Bostancı: “Her daim yeni görev ve hedefler için hazırım”

10 yıldan fazla bir süredir böylesi bir ekibin parçası olmaktan gurur duyduğu belirten Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotu Murat Bostancı ise, "2019 ile birlikte kazandığım 3. Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Kupası ve takımımla kazandığımız Avrupa Şampiyonluğu, kariyerime başlarken hayalini kurduklarımın da ötesindeydi. Bu önemli başarılardan hareketle, bundan sonraki ana odağımın Castrol Ford Team Türkiye’de kazandığım başarıları ve yurtdışı tecrübelerimi genç pilotlara aktarmak olduğunu belirtmek istiyorum. Otomobil sporlarında beni ben yapan ve bugünlere getiren takımım Castrol Ford Team Türkiye’ye hizmet vermek, daha önce kazanılmamış başarıları birlikte kazanmak ve Türkiye’yi otomobil sporlarında adı geçen bir ülke haline getirme yolunda birlikte hayaller kurmak benim için başta bir hayal, şimdi de bir gurur haline geldi. Bu büyük ekibin bir parçası olarak, her daim yeni görevler ve hedefleri yerine getirmek, ülkemizde motor sporlarına katkı sunmak ve genç pilotlara yardımcı olmak için hazırım. Bu takımı bugün olduğu yere getirme yolunda bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.