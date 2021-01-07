Can Öncü trafik kazası geçirdi

Haber yaklaşık 1 saat önce geldi. İddiaya göre Kenan Sofuoğlu'nın Akyazı'da bulunan pistine doğru yola çıkan ve aralarında Can Alexander Öncü'nün de bulunduğu sporcuları taşıyan araç, Akyazı Gişeleri'nde bir TIR ile çarpıştı.

Sporcuları taşıyan 07 H** 79 plakalı minibüs, seyir halindeki 47 A** 431 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle minibüste ciddi hasar meydana gelirken, milli motosikletçimiz Can Alexander Öncü kolundan yaralandı.

Şimdilik sağlık durumu hakkında herhangi bir haber bulunmuyor. Fakat olay yerine gelen sağlık ilk yardım ekipleri, Can Öncü'yü olay yerinde ilk müdahaleyi yaptılar ve sonrasında genç sürücüyü Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler.

Kaza haberini alan eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu da hemen Akyazı Devlet Hastanesi'ne gelerek sporcularla ilgilendi.

Güncelleme: Motorsport.com olarak edindiğimiz bilgilere göre Can, kazada kolundan yaralandı fakat durumu iyi. Can'ın kolunda birkaç dikiş gerektiren bir yara olduğu ancak bunun dışında kendini iyi hissettiği belirtildi.

Kaynak: Medyabar