Can Öncü: "Ne zaman pes etmek üzere olsam, Kenan beni ayağa kaldırdı"

Can Öncü, 23 Nisan'da Assen'de gerçekleştirilen ikinci Supersport yarışında geçirdiği kazanın ardından Eylül ayına kadar pistlerden uzak kaldı ve yalnızca Magny-Cours, Aragon, Portimao ve Jerez'deki yarışlarda yer aldı.

20 yaşındaki genç sürücünün sol ulna ve radius kemikleri kırılırken, radyal sinir felci geçirdi ve elini istediği şekilde kullanamamaya başladı.

Böyle bir yaralanmada el sarkıyor ve etkilenen kişinin parmaklarında hareket kaybı ortaya çıkıyor. Bir nevi elini eskisi gibi kullanamıyor. Bu handikapına rağmen Can, Jerez'deki sezon finalinde sansasyonel bir üçüncülük elde etti.

31 Ekim'de Can, hasarlı sinirin tamamen yenilenemeyeceğine dair yıkıcı bir haber aldı ve 12 Kasım'da Birmingham'daki Kraliyet Ortopedi Hastanesi'nde bir sinir nakli gerçekleştirildi.

Ameliyatın umulan ilerlemeyi sağlayıp sağlamayacağı ve Can'ın elini tekrar normal şekilde hareket ettirip ettiremeyeceği belli değil.

Can'ın kaybedecek bir şeyi yok; en kötü ihtimalle kolu ameliyattan önceki haline dönecek.

Kawasaki sürücüsü SPEEDWEEK.com'a verdiği demeçte, "Bazı sürücüler, sakatlandıklarında ara vermek zorunda kalırlar. Fakat ben motosikletimi sürmeye devam ederek doğru olanı yaptığımı düşünüyorum."

"Kolumu hareket ettiremesem ve ilk başta debriyajı bile tutamasam da doğru olan buydu."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Can Öncü

"Benim yaptığım gibi uzun süre sevdiğiniz şeyi yaptıktan sonra yatakta kalmak zorunda kaldığınızda, bu sizi sinirlendiriyor. Elbette evde kalıp yarışları izleyebilir ve kendime en önde olabileceğimi söyleyebilirdim. Fakat gerçeği oradayken görüyorsunuz. Kendinizi geliştirip geliştiremeyeceğinizi orada anlıyorsunuz."

"Geri döndükten sonra Jerez'deki ilk yarışı kazananın 26 saniye gerisinde bitirdim, ikinci yarışta ise podyumdaydım. Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi."

"Aslında Cumartesi gününe kadar yavaştım ve bu yüzden iyi uyuyamadım. Podyumdan sonra ise yavaş olmadığımı gördüm."

"Hiç pes etmedim. Ne zaman pes etmek üzere olsam Kenan Sofuoğlu beni neşelendirdi ve çok daha iyisini yapabileceğimi söyledi."

"Hızlı olduğumu bildiğini ama hayal ettiği kadar zorlamadığımı söylerdi. O dönem kendime kızgındım çünkü 10. veya 12. sıranın ait olduğum yer olmadığını biliyordum."

"Fakat daha iyisini yapmak mümkün görünmüyordu. Cumartesi akşamı Jerez'de Kenan bana kariyerinden bir hikâye anlattı. Onu dikkatle dinledim ve bütün gece aklımdan çıkaramadım."

"Eğer yeteri kadar zorlamıyorsanız, birisi size haddinizi bildirir. Kenan Sofuoğlu, Toprak, Bahattin ve benim ağabeyim gibidir. Bana ya bu işi doğru yapmamı ya da eve gitmemi söyledi."

"Kenan ve takım patronum Manuel Puccetti beni uyandırdı, bunun için onlara minnettarım."

"Şimdi geri döndüğümü düşünüyorum. Kışın çok çalışıyorum ve sezon başından itibaren galibiyet için çabalamayı hedefliyorum."

"Kawasaki'nin iki elimi kullanamasam bile podyuma çıkabileceğini gösterdim. Bu da onun mükemmel bir motosiklet olduğunu kanıtlıyor."

"Kawasaki'yi mutlu etmek istiyorum." dedi.