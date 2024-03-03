Burcu Çetinkaya FIA Kadınlar Komisyonu Başkanı Oldu
Milli sporcumuz Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu Başkanlığına seçildi.
Ülkemizin Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)’daki görevi ve ağırlığı her geçen sene artmaya devam ediyor.
Otomobil sporları kariyerinde 7 kez Türkiye Ralli Kadın Pilotlar Birinciliği bulunan Milli sporcumuz Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu Başkanlığına seçildi.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, son zamanlarda ülkemizin kadın sporcu sayısındaki artış ile dikkat çektiğini açıkladı ve bir Türk kadının böyle bir göreve seçilmesinden gurur duyduklarını belirterek Çetinkaya’yı tebrik etti.
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