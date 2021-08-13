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Bu hafta sonu Körfez pistinde çifte yarış heyecanı olacak

Ekleyen:
, Şef Editör

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından 14-15 Ağustos tarihlerinde TOSFED Köfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Bu hafta sonu Körfez pistinde çifte yarış heyecanı olacak

İki ayrı kategoride iki gün boyunca koşulacak yarışlarda, süper grupta 24 ve maxi grupta da 7 olmak üzere toplam 31 otomobil piste çıkacak. 

Aynı tarihlerde 2021 Türkiye Karting Şampiyonası‘nın 3. ayak yarışları da, Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından NG Kütahya Seramik ana sponsorluğunda TOSFED Körfez Karting Pisti’nde organize ediliyor.

Micro kategoride 6, Mini kategoride 9, Formula Junior’da 9, Formula Senior’da 15 ve Formula Master’da da 2 olmak üzere 5 ayrı kategoride toplam 41 sporcunun mücadele edeceği hafta sonunda, tüm kategorilerde üçer yarış koşulacak.

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