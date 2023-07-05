Borusan Otomotiv Motorsport, Spa-Francorchamps Pisti'nden podyumla ayrıldı!
Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), Belçika'nın Eau Rouge virajıyla bilinen motor sporları efsanesi Spa-Francorchamps'taki 3. ayak yarışlarını başarıyla tamamladı.
30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 3. ayak yarışları, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 saat yarışlarıyla aynı tarihe denk geldi. Bu iki kompetisyonun gerçekleştiği hafta sonu, SPA’nın merkezinde düzenlenen Parade etkinliğiyle birlikte festival havasında geçti. Yarış pilotlarının motor sporları severlerle buluştuğu ve imzalı kartlarını dağıttıkları organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.
12 kapı numaralı yarış otomobiliyle müsabakada yer alan Berkay Besler ve Tom Edgar ilk yarışı Silver kategoride 6. bitirdi. Pazar günü yoğun yağış altında geçilen 2. yarışlarında Berkay ve Tom ikilisi rakiplerine karşı ataklar gerçekleştirip yarışı 3. sırada tamamlayıp podyuma çıkmayı başardı. 11 kapı numaralı araçla yarışan Yağız Gedik ve Enzo Joulie ikilisi ise Silver Kategoride ilk yarışı 10., ikinci yarışı ise 19. olarak bitirdi.
Bu sonuçlarla Borusan Otomotiv Motorsport, takımlar sıralamasında Silver Kategoride 68 puanla 3. sırada bulunurken, aynı kategorideki pilotlar sıralamasında Berkay Besler ve Tom Edgar da 67 puanla 3. sırada yer aldı. Enzo Joulie ve Yağız Gedik ikilisi ise pilotlar sıralamasında 9. sırada yer aldı.
GT4 Avrupa Serisi'nin 4. ayak yarışları 15-16 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın Misano pistinde gerçekleşecek.
Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç, Borusan Oto, Supsan ve Glasurit’tir.
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