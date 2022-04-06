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Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi'nin İlk Ayak Yarışlarını Tamamladı

Kurulduğu günden bu yana geçen 14 yılda 18 şampiyonluk kazanan ve 4 kıtada, 20 ülkede 400'e yakın yarışta start alan Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), bu yıl ile birlikte 5’inci defa aralıksız takip ettiği GT4 Avrupa Serisi'nin ilk ayak yarışlarını tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi'nin İlk Ayak Yarışlarını Tamamladı
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İtalya'nın motor sporları efsanesi olan Imola Pisti'nde gerçekleşen nefes kesen yarışlarda BOM, takımlar sıralamasında Silver kategori 3’üncüsü oldu.

2008 yılında Borusan Otomotiv tarafından ülkemizde sporun gelişmesi, genç sporcuları desteklemek ve Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek amacıyla kurulan Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek Türk takımı olarak mücadele ediyor.

Yeni sezona, takıma katılan yeni sporcularıyla birlikte iddialı bir giriş yapan Borusan Otomotiv Motorsport, İmola'daki sezonun ilk yarışında Yağız Gedik ve Jason Tahincioğlu’nun 11; Berkay Besler, William Burns’ün ise 12 kapı numarasıyla yarıştığı 2 adet BMW M4 GT4 otomobillerle start aldı.

Cumartesi günkü yarışta Berkay Besler ve William Burns ikilisi Silver kategorisini 5. sırada tamamlarken, Genel klasmanda 10. oldular. Takımın diğer otomobilinde mücadele eden Yağız Gedik ve Jason Tahincioğlu ise Pro-AM Kategorisi'nde 12., Genel klasman sıralamasında 23. oldular.

Pazar günü koşulan ikinci yarışta Berkay Besler-William Burns, Silver kategorisinde 6., Genel klasmanda da 10. sırada kendilerine yer buldular. Yağız Gedik-Jason Tahincioğlu ise pit stop sırasında aldıkları 46 saniyelik cezanın ardından Pro-AM kategorisinde 14., Genel klasmanda ise 28. olarak günü bitirdiler.

GT4 Avrupa Serisi'nin 2. Ayak yarışları 3-5 Haziran tarihlerinde Fransa'daki Paul Richard Pisti'nde gerçekleştirilecek. 

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