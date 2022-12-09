BOM Karting Takımı, Türkiye Karting Şampiyonası’ndaki çifte şampiyonluğunu kutladı
BOM Karting Takımı, ikinci yılında büyük bir başarı göstererek 2022 Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın Senior ve Master Kategorilerini şampiyon olarak tamamladı. BOM Karting Takımı’nın tüm ekip üyeleri, sporcuları ve aileleri başarılı geçen sezonunu kutlamak için Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ve Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık’ın ev sahipliğinde Borusan Oto İstinye'de düzenlenen özel bir gecede bir araya geldi.
Hem Borusan Otomotiv hem de temsilcisi oldukları markalar açısından motor sporlarının büyük önem taşıdığından bahsederek sözlerine başlayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımını Türkiye'de motor sporlarının desteklenmesi, geliştirilmesi, uluslararası düzeyde yetenekli gençlerin bu spora kazandırılması ve Türkiye'yi temsil etmesi amacıyla kurduklarını belirtti. Tiftik, "Borusan Otomotiv’in BOM’u kurarken sahip olduğu vizyonun hayata başarıyla geçiyor olmasını görmek, en az benim kadar takımın her bir üyesine ve destekçisine eminiz ki tarifsiz bir gurur ve mutluluk veriyordur. Motor sporlarına giriş branşı olarak kabul edilen kartingde kurduğumuz bu genç takımın birçok sporcu adayına ilham verdiğini düşünüyorum. Motor sporlarının ülkemizde gelişimi ve yaygınlaşması için büyük bir samimiyet ve özveriyle çalışan, başta Sevgili Levent Kocabıyık olmak üzere bu başarılarda emeği ve katkısı olan tüm BOM ekibini yürekten kutluyorum. Önümüzdeki yıllarda da şampiyonlukların artarak devam etmesini diliyorum." dedi.
Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık ise, "Rekabeti yüksek, çok heyecanlı ve şampiyonluklarla taçlanan müthiş bir sezonu tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. BOM Karting takımımız 7 ayaktan ve toplam 63 yarıştan oluşan Türkiye Karting Şampiyonası'nda bizleri gururlandıran başarılara imza attılar. Bu serüvende bizden desteğini esirgemeyen ailelerine de gösterdikleri fedakârlık ve takıma olan inançları için ayrıca teşekkür ediyorum. Gelecek yıl da yine aynı motivasyon ve hırsla mücadelemize devam edeceğimizi ve yeni başarılarla taçlandıracağımızı umuyorum. " dedi.
BOM Karting Sezonu 24 Kupa ile Tamamladı
2020 yılında kurulan BOM Karting Takımı, kuruluşundan sadece 2 sezon sonra imza attığı başarılarla Türkiye Karting Şampiyonası'na damgasını vurdu. Takım; Mini Kategori Klasmanı’nda 9 Birincilik, 8 İkincilik, 7 Üçüncülük alırken, Senior Kategori Klasmanı’nda sezonu 10 Birincilik, 2 İkincilik, 3 Üçüncülük ile tamamladı. Senior Kadınlar Kategori Klasmanı’nda ise 4 Birincilik, 6 İkincilik, 9 Üçüncülüğe imza atan BOM Karting Takımı, Master Kategori Klasmanı’nda 7 Birincilik, 4 İkincilik, 5 Üçüncülük kazandı.
Bu sonuçlar ışığında BOM Karting Takımı 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nı Senior Kategori'de Kerim Sulyak ve Master Kategorisini de Aytaç Biter ile şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Senior Kategori’de rekabet eden bir diğer BOM Karting pilotu Ayda Biter ise kadınlar klasmanını üçüncü sırada bitirerek 2022 sezonunu başarılı bir şekilde tamamladı. Mini kategoride mücadele eden BOM pilotlarından, 13 yaşındaki Teoman Hoskin sezonu ikinci, yine Mini kategoride mücadele eden 9 yaşındaki Rüzgar Evci ise sezonu üçüncü olarak tamamlamayı başardı.
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