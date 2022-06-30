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BOM Karting Takımı bu hafta sonu Tuzla Karting Park Yarış Pisti'ne çıkıyor

Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında mücadele ettiği tüm kategorilerde podyuma çıkma başarısı gösteren Borusan Otomotiv Motorsport karting takımı BOM Karting, hafta sonu koşulacak üçüncü ayak yarışlarında Tuzla Karting Park Pisti'nde start alacak. 

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
BOM Karting Takımı bu hafta sonu Tuzla Karting Park Yarış Pisti'ne çıkıyor
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Motor sporlarına genç sporcular kazandırmak ve sporun altyapısının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında kurulan BOM Karting Takımı, 2-3 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Motul Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışlarına hazır. 

Mini Kategoride Rüzgâr Evci ve Teoman Hoskin ile mücadele edecek olan BOM Karting takımı, Senior Kategoride ilk iki ayağa damgasını vuran Kerim Sulyak ve Ayda Biter ile yarışlara katılacak. Master Kategoride ise BOM Karting, Türkiye'de ve dünyada birçok yarış serisi ile şampiyonayı takip etmiş, defalarca şampiyonluklar yaşamış tecrübeli pilot Aytaç Biter ile rekabet ediyor. 

Hafta sonuna BOM Karting takımı 2 Temmuz Cumartesi günü saat 13:35’te sıralama turları ile başlayacak, aynı gün gerçekleşecek ilk yarış da 15:40’ta düzenlenecek. 3 Temmuz Pazar günü yapılacak iki yarışın ilki için sporcular 11:40’ta start alacak, ikinci yarış ise 15:50’de başlayacaktır.

 

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