Black Bruin'den motor sporlarına ve kartinge destek

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Oğuz Holding markaları ile 1-4 Eylül 2022 tarihlerinde TÜYAP’ta gerçekleşen 30. yıl WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünler ve Teknolojileri Fuarına katıldı. 341 numaralı stantta fuara gelen ziyaretçilerin büyük ilgisi vardı. Holding’in amiral gemisi olan Black Bruin standı özellikle ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, enerji içeceklerinin lezzetine varırken bir yandan da Türkiye’nin Karting’de Senior kategorinin en genç Kadın sporcusu Büşra Sena Savaşer ile fotoğraf çektirerek sohbet ettiler.

Fuara özel izinle getirilen ‘Tony Kart 401 R’ yarış aracı stantta özel bir yerde gelen ziyaretçilere teşhir edildi. Savaşer, gençlere Karting sporunu ve yarıştığı profesyonel aracını tanıtırken, onların merakla dinlediklerini görünce çok mutlu oldu. Black Bruin, Fuara sporcusunu davet ederek sporun tanıtımına çok değerli katkıda bulunmuş oldu. Bu tür etkinliklerin yapılmasıyla Motorsporlarını gençlerimize sevdirerek, caddelerde değil güvenli ve kurallı bir şekilde pistlerde yarışmalarına imkan sağlanmış olacak.

Black Bruin bu sezon Motor sporlarına da güç katıyor. 2022 sezonuna ilk olarak Antalyalı Karting sporcusu Büşra Sena Savaşer’i destekleme kararı aldılar ve Black Bruin renklerine kavuşturdular. Büşra Sena Savaşer 2022 Motul Türkiye Karting Şampiyonası Senior Kategori’de Black Bruin sporcusu olarak mücadele etmeye başladı. Sezonun ilk yarışı TOSFED Körfez Karting Yarış Pistinde gerçekleşti. Büşra Sena Savaşer sezona harika bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 17 başarılı sporcunun katıldığı yarışların ilkinde genel klasman dördüncüsü olurken Kadınlar birincisi oldu. Sezonun 2 Ayak yarışları Uşak’ta gerçekleşti ve Sena Savaşer ilk iki yarışta müthiş mücadele etti ve genel klasman dördüncüsü, kadınlar birincisi oldu. Sezonun 3. ayak yarışları Tuzla Karting Park’ta, Tuzla Motorsporları kulübü tarafından düzenlendi. Büşra Sena Savaşer iyi bir başlangıç yaptı ve ilk yarışta genel klasman beşincisi olurken, kadınlarda ise birinci oldu. Savaşer ikinci yarışın hemen başlangıcında aracında mekanik sorun yaşayınca o yarıştan puan çıkaramadı. Son yarışta ise rakibi ile talihsiz bir temas yaşayınca iyi başladığı yarışlardan 11 puan alarak ayrılabildi. Sezonun 4. ayak yarışları TOSFED Körfez Karting Pistinde gerçekleşti. Sena Savaşer ilk yarışı genel klasman 4 ve kadınlar birincisi olarak tamamlarken 2 ve 3 Yarışlarda ise genel klasman beşincisi ve kadınlar birincisi olarak göz doldurdu. Bu sonuç Büşra Sena Savaşer ’in sorun yaşamadığı en iyi performansı olarak kayıt altına alındı. Sezonun bitimine 3 yarış kaldı. Büşra Sena Savaşer 24 sporcunun yer aldığı Senior Kategoride 92 puan ile genel klasman 8 Sırasında yer alıyor. Kadınlarda ise lider durumda.