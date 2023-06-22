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Black Bruin yeni içecek serisiyle sporculara destek oluyor!

Oğuz Gıda, içeceklerinde yenilik yapmaya devam ederek, Black Bruin enerji içecek markasını geliştirmenin yanı sıra farklı içecek seçenekleri sunma konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. 

Kemal Şengül
Ekleyen:
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Sakarya merkezli meşrubat firması bugün düzenlediği etkinlikte, kadrosuna yeni spor içecek markası Black Bruin Sport’u dahil ettiğini duyurdu. 

Tüketiciler daha fazla seçenek sunma amacıyla portföyünü çeşitlendirmeye çalışırken, bu lansman, içecek üreticisinin spor hidrasyon pazarına girişini işaret ediyor. 

Enerji içeceği markası, yenilikçi bir yaklaşımla ilk kez yeni spor içeceği ürün hattını piyasaya süreceğini ve aynı zamanda bu ürünlerin ambalajlarını da yeniden tasarladığını açıkladı. 

Black Bruin Sport, Oğuz Gıda’nın stratejik yönetimi altında 2023'te yeni bir formülasyon, görsel kimlik, sporcu destekleri ve daha fazlasıyla pazara sunulacak. 

Bu yeni ürün gurubunun lansmanında yapılan açıklamada, bu yaz  spor yıldızları tarafından desteklenen yeni bir pazarlama kampanyası başlatılıyor ifadesine yer verildi. Spor içecek markası, farklı disiplinlerden gelen bir dizi spor yıldızını ilk marka elçileri olarak ilan etti. Bu kampanya ile her branştan sporculara destek verileceği açıklandı. 

Bilgilendirmenin ardından eğlence ve aktivitelerin gün boyu sürdüğü etkinlikte, otomobil, motosiklet, deniz araçları, yeni nesil elektrikli araçlar gibi farklı alanlardan katılan sporcular deneyimlerini paylaştı.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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