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Bitci Racing’den Roma’da Çifte Podyum ve İstiklal Marşı!

Ünlü Vallelunga Pistindeki çekişmeli yarışta Vedat Ali Dalokay damalı bayrağın altından geçen ilk pilot, Demir Eröge ise sınıfında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bitci Racing’den Roma’da Çifte Podyum ve İstiklal Marşı!
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Geçtiğimiz hafta sonu Roma’nın ünlü Vallelunga Pisti 7 farklı şampiyonanın yarışlarına sahne oldu. 4,1 kilometre uzunluğunda, 15 virajdan oluşan, İtalya’nın motor sporları tarihinde önemli yeri olan pistte, Coppa Italia Turismo ikinci ayak yarışlarının 40 araçlık kayıt listesinde 2 pilotu ile bulunan Bitci Racing ülkemizi temsil etti.

Takımın turuncu Audi’lerinin direksiyonunda TCR Sequential kategorisinde yarışan Vedat Ali Dalokay ve TCR Dsg kategorisinde yer alan Demir Eröge vardı. Sıralama sonucuna göre gridin 5. ve 15. sırasında yer alan pilotlarımız, ikinci uluslararası startlarını podyum hedefi ile aldı.

Hareketli start ile başlayan yarışın ilk anlarından itibaren, önceki sezonun şampiyonlarının arasında ön grupta yerini alan ve rakipleri üzerinde baskı kurmayı başaran Vedat Ali Dalokay, hızlı turlar atarak yükseldi. Bir çok temasın yaşandığı kıran kırana mücadelenin arasından soğukkanlılıkla sıyrılmayı başararak damalı bayrağı ilk gören pilot oldu. Bu sonuçla pilotluk kariyerinde önemli bir adım atan Dalokay yarışın ardından, ‘İtalya’daki ikinci yarışımda zafer kazandığım için çok mutluyum. Bu noktaya gelirken bana destek olan takımım Bitci Racing’e ve sponsorlarım FlyInn, Stafu, Rehau, 2A Mühendislik, Sonia ve Jeneratör’e teşekkür ederim’ dedi.

 

TCR Dsg kategorisi de büyük çekişmeye sahne oldu. Yarış boyunca büyük bir mücadele sergileyen Demir Eröge, neredeyse her tur sıralamanın değiştiği kategoride yarışın büyük bölümünü 2 sırada sürdürdü. Rakibinin teması ile 4. sıraya düşse de son anda yaptığı atakla 3. sıraya yükselmeyi başardı ve kariyerinin ikinci uluslararası yarışında podyuma çıkarak hem takımı hem de kendisi adına önemli bir başarı yakalamış oldu. Demir Eröge, ‘Her yarış önemli bir deneyim kazanıyorum. Ancak yarışların bu kadar sert ve temaslı geçmesine alışmam lazım. Otomobilimden çok memnunum. Takımım Bitci Racing’e bu sonuçları almama yardımcı oldukları için ve sponsorlarım VavaCars ve İnfinite Performance’a destekleri için teşekkür ediyorum.’, dedi.

Takım Menajeri İbrahim Okyay, ‘Bu bizim ekip olarak Vallelunga pistinde aldığımız 5. podyum derecesi. Bu pisti seviyoruz ve burada kazanmaya alışığız ancak ilk kez uluslararası yarış podyumlarını gören pilotlarımız Vedat ile Demir’in heyecan ve sevinçlerinin parçası olmak harikaydı. Her zamanki gibi hatasız bir iş çıkaran ekibimi tebrik ediyorum.’, dedi.

YouTube üzerinden canlı yayınlanan yarışta Türk izleyicilerin büyük desteği vardı. Yarış organizasyonu tarafından da övgüyle söz edilen bu durum ülkemizde otomobil sporlarının ne kadar gelişmekte olduğunun da bir göstergesi oldu.

 

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