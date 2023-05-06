Bitci Racing, TCR Italy Misano yarışına favori olarak çıkıyor!

Avrupa’nın önde gelen motor sporu organizasyonlarından TCR Italy’nin ikinci ayak yarışları 6-7 Mayıs tarihlerinde Misano Marco Simoncelli Yarış Pisti’nde gerçekleşecek. Türkiye’nin önde gelen motor sporu takımlarından Bitci Racing Team AMS, ülkemizi temsilen Misano’da yarışacak.

TCR Italy’nin geçtiğimiz ay Imola’da gerçekleşen ilk yarışında pole pozisyonunu alan ve podyum elde eden Bitci Racing Team AMS pilotu Vedat Ali Dalokay, bu hafta sonu Misano pistinde Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye saatiyle 6 Mayıs Cumartesi akşamı 22.20’de ve 7 Mayıs Pazar akşamı 19.10’da başlayacak olan yarışlar TCR Italy Youtube kanalından takip edilebilecek.

Türk takımı Bitci Racing Team AMS, bu yarışın favorisi olarak gösteriliyor

Geçtiğimiz ay yarış dünyasının en ikonik pistlerinden Imola’da bir pole pozisyonu, bir yarış galibiyeti ve bir ikincilik elde eden Bitci Racing Team AMS pilotu Veda Ali Dalokay, bu yarışta favoriler arasında gösteriliyor. İtalyan takımlarla mücadele eden Bitci Racing Team AMS, seri şampiyonluğu için önde gelen takımlar arasında yer alıyor.

“Her iki yarışta da galibiyeti hedefliyoruz”

TCR Italy Misano ayağı hakkında görüşlerini bildiren Bitci Racing Team AMS Takım Direktörü İbrahim Okyay, “TCR Italy Avrupa motor sporları camiasında çok önemli bir konumda yer alıyor. Burada köklü yarış kültürüne sahip İtalyan takımlarına karşı mücadele eden tek Türk takımız. Pilotumuz Vedat Ali Dalokay başta olmak üzere tüm teknik ve idari ekibimizle serinin ikinci yarışına hazırız. İlk yarışımızda elde ettiğimiz pole pozisyonu, yarış galibiyeti ve podyum seriye olan motivasyonumuzu daha da artırdı. Misano’ya favori olarak gidiyoruz ve ilerleyen yarışlar öncesinde puan farkını yükseltmek istiyor, her iki yarışta da galibiyet almayı hedefliyoruz. Pilotumuz Vedat, Misano’ya çok formda geldi. İlk hedefimiz yeniden pole pozisyonu almak ve her iki yarışta da galibiyet elde etmek. Haziran ayında Mugello’da gerçekleşecek olan yarışımızı da dört gözle bekliyor olacağız.” dedi.

Otokoç ana sponsorluğunda piste çıkacak olan Bitci Racing Team AMS’nin pilotu Vedat Ali Dalokay ayrıca Fly-Inn, Sonia, Jenerator İletişim, EvBodrum, Burla Tarım ve Old Faithful Geyser tarafından destekleniyor.