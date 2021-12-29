BİTCİ Racing'den ilk senesinde beş şampiyonluk!

Çağdaş Holding CEO’su Çağdaş Çağlar tarafından kurulan ve yükselen başarı grafiği ile uluslararası arenada tanınan bir marka haline gelen Bitci.Com, çıtası yüksek bir motor sporları markası da olma yolunda temelleri atmış, BİTCİ Racing takımını kurmuş, takım hedeflerini pist, karting ve offroad’da pilotlar ve takımlar şampiyonlukları olarak ilan etmişti.

3 farklı branşta 13 sporcusu ile 50 yarışta yer aldı

Motor sporları kariyerinin 31. Yılında olan 10 Türkiye Şampiyonluğuna sahip yarışçı ve milli sporcu İbrahim Okyay’ın direktörlüğünde ve konusunda uzman ekibi ile yola çıkan BİTCİ Racing, ilk sezonunda 3 Türkiye Şampiyonası ve bir kupa olmak üzere 3 farklı branşta 13 sporcusu ile toplam 50 yarışta start alarak dikkatleri üzerine çekti.

Konukoğlu, AVİS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Pilotlar Şampiyonu

AVİS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup’ta gerçekleşen 12 yarışta, AUDI RS3 TCR otomobili ile start alan Turgut Konukoğlu, 9 birincilik ve 1 ikincilik kazanarak AVİS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Pilotlar Şampiyonu oldu. Takımın ikinci otomobilinde aynı kategoride bazı yarışlarda start alan ve sezonu takım arkadaşının arkasında ikinci sırada tamamlayan İbrahim Okyay ve 2022 sezonuna hazırlanmakta olan ve yine bazı yarışlarda start alan Barkın Pınar’ın da topladığı puanlarla birlikte, BİTCİ Racing AVİS 2021 Türkiye Pist Takımlar Şampiyonu oldu.

Formula Senior Kategori Pilotlar Şampiyonu Zekai Özen oldu

BİTCİ Racing’i 2021 Türkiye Karting Şampiyonası Formula Senior Kategori’de temsil eden ve en başarılı genç Türk sporcularından biri olarak kabul edilen Bitci Racing Sporcusu Zekai Özen ise bu zorlu şampiyonada start aldığı 30 yarışta gösterdiği üstün performans ile 2021 Türkiye Karting Şampiyonası Formula Senior Kategori Pilotlar Şampiyonu olmaya hak kazandı.

BİTCİ Racing aynı zamanda Petlas 2021 Türkiye Offroad Takımlar Şampiyonu

Takımın en geniş sporcu kadrosu ise Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası’nda start alan 4 Can-Am araç ile boy gösterdi. İzleyenlere renkli ve heyecanlı anlar yaşatan Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz, Zafer Durmaz-Selçuk Aksöz, Melis Aksöz-Ezgi Yılmaz ekipleri sezon boyunca tam bir dayanışma sergiledi. Ekipler SSV kategorisi podyumunu domine ederken, büyük çekişme ile geçen şampiyonayı deneyimli pilot Ertan Nacaroğlu spora verdiği uzun araya rağmen hem SSV kategori birincisi, hem de Pilotlar Şampiyonluğunun sahibi olarak sonlandırdı. Bu sonuçlarla BİTCİ Racing aynı zamanda Petlas 2021 Türkiye Offroad Takımlar Şampiyonu oldu.

Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ekibi ise Bitci.Com’un isim sponsoru olduğu Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası’nın bazı yarışlarında start alarak ve başarılı sonuçlar elde etti.

“Takım olarak verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik”

Bu başarılı sezonda takımın tüm branşlarda gösterdiği performanstan son derece memnun olan ve hedeflerini büyüterek yollarına devam edeceklerini belirten Takım Direktörü İbrahim Okyay, ‘Öncelikle bizlere bu imkanı sunan başta takımın sahibi olan Çağdaş Çağlar’a ve ana sponsorumuz Bitci.com ile co-sponsorlarımız Glasurit, Vavacars, İzeltaş, Vosmer, Turkrent, Fikir Medya ve Sparco’ya çok teşekkür ederim. Kısa sürede büyük bir ekip oluşturmak ve katıldığımız her şampiyonada şampiyonluk gibi oldukça iddialı bir söylemle parkurlara çıkmak zorlayıcı olsa da sezon sonunda tüm sporcularımız ile birlikte takım olarak verdiğimiz tüm sözleri yerine getirebilmiş olmak bizleri çok mutlu etti. Pandemi ve üzücü orman yangınları nedeni ile son derece sıkışan ve zorlaşan yarış takvimine rağmen eksiksiz bir sezon geçirmemizi sağlayan başta T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olmak üzere emeği geçen herkese BİTCİ Racing adına teşekkürlerimizi iletmek isterim.” diye konuştu.