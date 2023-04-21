Besler: "En büyük hayalim, BMW ile Dünya Şampiyonu olmak"

Profesyonel spor hayatına 6 yaşında başlayan yarış pilotu Berkay Besler, hayalini kendisi gibi pilot olan babası Mehmet Besler’den devraldı. 18 yıllık kariyerine karting branşında dünya üçüncülüğü dahil birçok ödül sığdıran Besler, son üç sezondur Borusan Otomotiv Motorsport takımında yarışıyor.

Besler, kariyeri boyunca kazandığı başarıları şöyle sıraladı:

“Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 179 yarışa katıldım. Tüm bu yarışlardan; karting branşında Dünya üçüncülüğü, X30 Avrupa Şampiyonluğu, beş Türkiye Şampiyonluğu, Orta ve Doğu Avrupa Şampiyonluğu, German ADAC Open birinciliği ve 2 Champion-Kart Finalleri birinciliği elde ettim. Otomobile geçişim ise 2017 senesinde gerçekleşti ve bugüne kadar Porsche Sports Cup Deutschland Şampiyonluğu, Orta Doğu şampiyonasında ve Carrera Cup Deutschland Rookie şampiyonasında ikincilik başarıları kazandım.”

“PİSTTE OLMANIN MUTLULUĞUNU FARK ETTİĞİM GÜN YARIŞ PİLOTU OLMAM GEREKTİĞİNİ ANLADIM”

Ralli pilotu olan Mehmet Besler’in 2005 Türkiye Ralli Şampiyonu olmasından çok etkilendiğini ve o gün bu spora olan heyecanının başladığını belirten Berkay Besler, sözlerine şöyle devam etti:

“Motor sporlarına 4.5 yaşımda adım atmış olmama rağmen kariyerim profesyonel olarak 6 yaşında ‘Petrol Ofisi 25 Küçük Adam’ projesinde yer alarak başladı. Bir süre motor sporlarının yanı sıra TED Bursa Koleji yüzme ve futbol takımında spor hayatımı devam ettirdim. Ancak sonra yüzme ve futbolu bırakıp sadece motor sporlarına odaklanmaya karar verdim. Pistte olmanın bana vermiş olduğu mutluluğu ve huzuru fark ettiğim gün, yarış pilotu olmam gerektiğini anladım.”

“EN BÜYÜK HAYALİM BMW İLE LMDh KATEGORİSİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK”

18 yıldır spora olan tutkusu ve heyecanı artarak devam eden Besler kariyeri ile ilgili hayallerini ise şu sözlerle dile getirdi:

“En büyük hayalim son 3 yıldır yarıştığım ve kendimi ait hissettiğim BMW markasının fabrika pilotu olarak LMDh kategorisinde dünya şampiyonu olmak. Hedefime ulaşabilmek için çok çalışıyorum. Bu hayalim gerçekleşene kadar asla vazgeçmeyecek ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu süreçte bilgi ve deneyimlerimi aynı branşa adım atmak isteyen kardeşlerimle ve arkadaşlarımla paylaşma fırsatı bulmak da hayallerim arasında yer alıyor.”

BORUSAN OTOMOTİV MOTORSPORT (BOM) İLE 3. SEZON

Borusan Otomotiv Motorsport ile bu yıl üçüncü sezonuna başladığını belirten Besler, “BOM ile birlikteliğimizi bu sene de devam ettirecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım olarak başarıya açız ve hepimiz başarılı olmak için çok çaba sarf ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“KIŞ AYLARINDA DA ARA VERMEDEN ÇALIŞTIM”

Yeni sezon için oldukça iddialı olduğunu ve çok iyi hazırlandığını belirten Besler, çalışmaları hakkında şu ayrıntıları verdi:

“Sezona hazırlık sürecimin verimli geçtiğini düşünüyorum. Kış aylarında fitness antrenmanı ve koşularıma devam ederek performansımı en üst düzeyde tutmaya çalıştım. Fiziksel antrenman dışında karting antrenmanlarına giderek ve simülasyon yaparak da elimi sıcak tutmaya çalıştım. Simülasyon üzerinde özellikle farklı araçlarla da antrenman yaparak kendimi geliştirmeye odaklandım. Umarım tüm bu emeğin karşılığını sezonun ilk yarışından itibaren görürüm.”

“YENİ ARAÇLAR BİZİ HEYECANLANDIRDI”

2023 Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

2023’te yeni otomobillerle yarışacak olmanın heyecanı ile ilgili de konuşan Besler, “Yeni BMW M4 GT4 otomobillerimizin şampiyonluğa giden yolda bizim için büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Intercity İstanbul Park’ta yapmış olduğumuz testlerde otomobilimizin rekabetçi olduğunu görmemiz bizi çok motive etmesinin yanı sıra çok da heyecanlandırdı.” dedi ve araç hakkında şu bilgileri verdi:

“Yeni otomobile ilk oturduğum saniyede geçen sene kullandığımız otomobille ne kadar farklı olduğunu hissettim. Özellikle otomobilin daha yumuşak olması ve teknolojik olarak araç üzerinde bulunan traction ve ABS sistemlerinin istediğim gibi çalışması beni çok mutlu etti. Bu sezon yeni otomobilimizle birlikte tek turda daha rekabetçi olacağımızı ve yarışlara ön sıradan başlayarak işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum.”

İLK YARIŞ İTALYA’DA

Bireysel hedeflerinin yanında bu yılki takım planlarını da aktaran Besler, GT4 European Series şampiyonasını kazanmayı istediklerini söyledi. Ayrıca Besler, yaklaşan yarışlarla ilgili de bilgiler verdi:

“Sezon boyunca 5 farklı ülke olmak üzere 6 farklı pistte zaferler için yarışıyor olacağız. Sezonu 21-23 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Monza pistinde açacağız. İlk yarışım 22 Nisan Cumartesi günü Türkiye saati ile 17:50’de başlayacak. İkinci yarışım ise 23 Nisan Pazar günü saat 13:00’da başlayacak. İtalya’daki yarışlar GTWorld’ün Youtube kanalı olan www.youtube.com/gtworld adresinden izlenebilecek.”