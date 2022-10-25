Berkay Besler'den önemli başarı
Milli yarış pilotu Berkay Besler, pistlerde gösterdiği başarılarla Türkiye'nin adını duyurmaya devam ediyor. 1999 doğumlu genç yarış pilotu Besler, Toksport WRT ile birlikte Almanya’da gerçekleşen Prototype Cup Germany Şampiyonası’nda 2022 yılının şampiyonu oldu.
1999 doğumlu yarış pilotu Berkay Besler, gösterdiği başarılarla Türkiye’nin adını Avrupa sahnesinde duyurmaya devam ediyor. Son zamanlarda Avrupa pistlerinde adından sıkça söz ettiren Milli yarış pilotu Besler, son olarak Toksport WRT ile birlikte Prototype Cup Germany Şampiyonası 2022 yılını birincilikle tamamladı ve şampiyon oldu.
Karting branşında 5 kez Türkiye, 1 kez Belçika, 1 kez dünya 3.'lüğü, 1 kez Academy Trophy Championship 3.'lüğü ve 1 kez Orta ve Orta Doğu Avrupa şampiyonluğu bulunmakta. Genç pilot Toksport WRT ile birlikte Prototype Cup Germany Şampiyonası’nın dışında Borusan Otomotiv Motorsport'la birlikte GT4 Avrupa Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil ediyor.
Elde ettiği başarıyla ilgili konuşan Berkay Besler; "Prototype Cup Germany Şampiyonası’nın dördüncü ve son yarışı için Almanya Hockenheimring pistindeydik. Şampiyona 4 hafta sonu ve 8 yarıştan oluşuyor, bu hafta sonu yarışı birinci olarak tamamlamış olduk. Protoype Cup Germany yarışlarını 2022 yılında şampiyon olarak tamamladığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra hedefimiz başarımızı devam ettirmek " dedi.
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