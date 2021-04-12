Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor

2008 yılında Borusan Otomotiv tarafından ülkemizde sporun gelişmesi, genç sporcuları desteklemek ve ülkemizi yurt dışında temsil etmek amacıyla kurulan Borusan Otomotiv Motorsport, 13 yıl içerisinde 4 kıta ve 20 ülkede tam 36 yarış pistinde 368 yarışta start aldı. Kazandığı 18 şampiyonlukla ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan Borusan Otomotiv Motorsport, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor.

Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik ile birlikte, takıma yeni katılan sporcular Berkay Besler ve Hasan Tansu'nun kısa zamanda ekibe uyum sağlamasıyla sezon hazırlıklarını keyifli bir ortamda, takım ruhunu sağlayarak tamamladıklarını belirten Borusan Otomotiv Motorsport Takım Direktörü Ahmet Köseleci, tekrar piste çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini söylerken; “Monza gibi motorsporları tarihinde önemli bir yere sahip bir pistte sezona başlayacağımız için çok heyecanlıyız. 2021 sezonunda kendilerini kanıtlamış, genç ve güçlü bir sporcu kadrosuna sahibiz. Yeni sezonda da hedefimiz yine podyuma çıkıp, bayrağımızı dalgalandırmak olacak” dedi.

Borusan Otomotiv Motorsport Yeni Sezonda da İddialı

Borusan Otomotiv Motorsport Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

Geçtiğimiz yıl Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik ile GT4 European Series PRO-AM kategorisinde ikinci olan Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 European Series'deki dördüncü sezonuna yine podyum hedefiyle hazırlandı. 18-19 Mart tarihlerinde Intercity İstanbul Park pistinde sezon öncesi testlerini gerçekleştiren sporcular, 2 gün boyunca yarış otomobilleri ile antrenmanlarını gerçekleştirirken, teknik ekip de pit stop ve koordinasyon konularında antrenman yaptı. Yeni sezonda Yağız Gedik-Hasan Tansu 11 kapı numarasıyla, Cem Bölükbaşı-Berkay Besler ise 12 kapı numarasıyla podyum için mücadele edecekler.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport'un diğer sponsorları Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç ve Glasurit’tir.

GT4 Avrupa Serisi Yarış Takvimi

• Monza – 16-18 Nisan

• Paul Ricard – 28-30 Mayıs

• Zandvoort – 18-20 Haziran

• SPA-Francorchamp – 29 Temmuz-01 Ağustos

• Nürburgring – 03-05 Eylül

• Barcelona - 08-10 Ekim