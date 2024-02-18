Bathurst 12 Saat: Ayhancan Güven yıldızlaştı, ilk denemesinde zafere ulaştı!
Önemli GT yarışlarında biri olan Bathurst 12 saat yarışının galibi Ayhancan Güven oldu.
#912 Manthey Racing / EMA Motorsport Porsche 911 GT3 R (991.2): Matt Campbell, Ayhancan Güven, Laurens Vanthoor
Gruppe C GmbH
Temsilcimiz Ayhancan Güven'in sıralama turlarında 4. olduğu 12 saatlik yarışı gridinde geçtiğimiz yıl DTM'den tanıdığı bir çok rakibi vardı.
912 numaralı Porsche'nin koltuğunda yarış başlangıcında Dries Vanthoor oturuyordu. Yarışın ilk saati geçildikten sonra pite gelen Manthey Ema ekibinde pilot koltuğuna oturan isim Ayhancan Güven oldu.
Ayhancan, pitten ayrıldığında yarışa lider olarak döndü. Liderliği ele geçirdikten sonra takım arkadaşlarıyla beraber oldukça iyi performans sergileyen Ayhancan, yarışta liderliği kısa süreli olarak bıraktıkları bölümler dışında yarışın tamamını kontrol altında tuttu.
Yarışın ilk altı saatlik bölümü kuru zeminde geçilirken ikinci bölüm ise yağmur altında geçildi. Oldukça dar olan pistte ıslak zeminde de hata yapmayan temsilcimiz ve takım arkadaşları yarışı kazanmayı bildiler.
Ayhancan Güven, geçtiğimiz yıl DTM'de gösterdiği performansın ardından kazandığı bu önemli yarışa beraber kariyerinde önemli bir adım daha atmış oldu.
Temsilcimiz Ayhancan Güven'i başarısından dolayı Motorsport.com Türkiye ekibi olarak tebrik ediyoruz.
#912 Manthey Racing / EMA Motorsport Porsche 911 GT3 R (991.2): Matt Campbell, Ayhancan Güven, Laurens Vanthoor
Fotoğraf: Gruppe C GmbH
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