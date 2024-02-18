Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
TÜRK SPORCULAR

Bathurst 12 Saat: Ayhancan Güven yıldızlaştı, ilk denemesinde zafere ulaştı!

Önemli GT yarışlarında biri olan Bathurst 12 saat yarışının galibi Ayhancan Güven oldu.

Burak Yasul
Upd:
#912 Manthey Racing / EMA Motorsport Porsche 911 GT3 R (991.2): Matt Campbell, Ayhancan Güven, Laurens Vanthoor

#912 Manthey Racing / EMA Motorsport Porsche 911 GT3 R (991.2): Matt Campbell, Ayhancan Güven, Laurens Vanthoor

Gruppe C GmbH

Temsilcimiz Ayhancan Güven'in sıralama turlarında 4. olduğu 12 saatlik yarışı gridinde geçtiğimiz yıl DTM'den tanıdığı bir çok rakibi vardı.

912 numaralı Porsche'nin koltuğunda yarış başlangıcında Dries Vanthoor oturuyordu. Yarışın ilk saati geçildikten sonra pite gelen Manthey Ema ekibinde pilot koltuğuna oturan isim Ayhancan Güven oldu.

Ayhancan, pitten ayrıldığında yarışa lider olarak döndü. Liderliği ele geçirdikten sonra takım arkadaşlarıyla beraber oldukça iyi performans sergileyen Ayhancan, yarışta liderliği kısa süreli olarak bıraktıkları bölümler dışında yarışın tamamını kontrol altında tuttu.

Yarışın ilk altı saatlik bölümü kuru zeminde geçilirken ikinci bölüm ise yağmur altında geçildi. Oldukça dar olan pistte ıslak zeminde de hata yapmayan temsilcimiz ve takım arkadaşları yarışı kazanmayı bildiler.

Ayhancan Güven, geçtiğimiz yıl DTM'de gösterdiği performansın ardından kazandığı bu önemli yarışa beraber kariyerinde önemli bir adım daha atmış oldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven'i başarısından dolayı Motorsport.com Türkiye ekibi olarak tebrik ediyoruz.

#912 Manthey Racing / EMA Motorsport Porsche 911 GT3 R (991.2): Matt Campbell, Ayhancan Güven, Laurens Vanthoor

#912 Manthey Racing / EMA Motorsport Porsche 911 GT3 R (991.2): Matt Campbell, Ayhancan Güven, Laurens Vanthoor

Fotoğraf: Gruppe C GmbH

 

 

Be part of Motorsport community

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Autodrom pistinde Volkicar heyecanı yaşandı, en hızlılar belli oldu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Ricciardo: "2021 için Ferrari ile yaptığım görüşmeler hep ilk seviyede kaldı"

Ricciardo: "2021 için Ferrari ile yaptığım görüşmeler hep ilk seviyede kaldı"

Formula 1

Ricciardo: "2021 için Ferrari ile yaptığım görüşmeler hep ilk seviyede kaldı" Ricciardo: "2021 için Ferrari ile yaptığım görüşmeler hep ilk seviyede kaldı"

Eski F1 pilotu Danner: "Lewis şımartılmayı seviyor"

Eski F1 pilotu Danner: "Lewis şımartılmayı seviyor"

Formula 1

Eski F1 pilotu Danner: "Lewis şımartılmayı seviyor" Eski F1 pilotu Danner: "Lewis şımartılmayı seviyor"

Fallows: "Geliştirme yarışında geçen sene yaptığımız hatalardan ders aldık"

Fallows: "Geliştirme yarışında geçen sene yaptığımız hatalardan ders aldık"

Formula 1

Fallows: "Geliştirme yarışında geçen sene yaptığımız hatalardan ders aldık" Fallows: "Geliştirme yarışında geçen sene yaptığımız hatalardan ders aldık"

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Allison: "Zirveye geri dönme mücadelesi çok eğlenceli"

Allison: "Zirveye geri dönme mücadelesi çok eğlenceli"

Formula 1

Allison: "Zirveye geri dönme mücadelesi çok eğlenceli" Allison: "Zirveye geri dönme mücadelesi çok eğlenceli"

Red Bull, Mercedes tarzı F1 sidepodunun "daha gelişmiş" versiyonunu kullanmaya hazırlanıyor!

Red Bull, Mercedes tarzı F1 sidepodunun "daha gelişmiş" versiyonunu kullanmaya hazırlanıyor!

Formula 1
Red Bull Racing tanıtım

Red Bull, Mercedes tarzı F1 sidepodunun "daha gelişmiş" versiyonunu kullanmaya hazırlanıyor! Red Bull, Mercedes tarzı F1 sidepodunun "daha gelişmiş" versiyonunu kullanmaya hazırlanıyor!

Teknik analiz: Yeni W15, Mercedes'in kendi yolunda ilerlediğini gösteriyor

Teknik analiz: Yeni W15, Mercedes'in kendi yolunda ilerlediğini gösteriyor

Formula 1
Mercedes tanıtım

Teknik analiz: Yeni W15, Mercedes'in kendi yolunda ilerlediğini gösteriyor Teknik analiz: Yeni W15, Mercedes'in kendi yolunda ilerlediğini gösteriyor

Son Haberler

Lappi: "Bir daha yarış kazanamayacağımı düşünüyordum"

Lappi: "Bir daha yarış kazanamayacağımı düşünüyordum"

WRC WRC
İsveç Rallisi

Lappi: "Bir daha yarış kazanamayacağımı düşünüyordum" Lappi: "Bir daha yarış kazanamayacağımı düşünüyordum"

Sainz: "Bir sonraki takımım, F1 kariyerim için önemli olacak"

Sainz: "Bir sonraki takımım, F1 kariyerim için önemli olacak"

F1 Formula 1

Sainz: "Bir sonraki takımım, F1 kariyerim için önemli olacak" Sainz: "Bir sonraki takımım, F1 kariyerim için önemli olacak"

Fisichella: "Horner'ın ayrılığı şampiyonadaki güç dengesini etkiler"

Fisichella: "Horner'ın ayrılığı şampiyonadaki güç dengesini etkiler"

F1 Formula 1

Fisichella: "Horner'ın ayrılığı şampiyonadaki güç dengesini etkiler" Fisichella: "Horner'ın ayrılığı şampiyonadaki güç dengesini etkiler"

Aston Martin, yeni AMR24'ü daha "çok yönlü" hale getirmeye çalışmış

Aston Martin, yeni AMR24'ü daha "çok yönlü" hale getirmeye çalışmış

F1 Formula 1

Aston Martin, yeni AMR24'ü daha "çok yönlü" hale getirmeye çalışmış Aston Martin, yeni AMR24'ü daha "çok yönlü" hale getirmeye çalışmış

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye