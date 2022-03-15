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Bakan Kasapoğlu, Bölükbaşı ve TOSFED Yönetimi’ni kabul etti

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 2’de Türkiye adına yarışacak milli sporcumuz Cem Bölükbaşı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı.

TOSFED
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Bakan Kasapoğlu, Bölükbaşı ve TOSFED Yönetimi’ni kabul etti
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Cem Bölükbaşı’nı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, çıtayı yükselterek hedefleri tek tek gerçekleştirerek devam edeceklerini belirtti. Bakan Kasapoğlu, bu hafta sonu başlayacak olan FIA Dünya Formula 2 Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan Bölükbaşı’ya başarılar dileyerek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Toplantı sonrasında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu’nu kabul eden Bakan Kasapoğlu, TOSFED’in son dönemde yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, Cem Bölükbaşı ve TOSFED yönetim kuruluna başarılar dileyerek teşekkür etti.

 
 
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