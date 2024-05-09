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Ayşe Çebi, İtalya Yolcusu

Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, 09-11 Mayıs’ta koşulacak olan WSK Open Cup 2. yarışı için yeniden İtalya’ya gidiyor.

Kemal Şengül TOSFED
Güncel:
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Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı kadın karting sporcuları arasında yer alan milli sporcu Ayşe Çebi, Avrupa pistlerindeki yolculuğuna bu hafta sonu İtalya’da devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde junior kategoriden senior kategoriye geçen Çebi, bu sezon Türkiye Şampiyonası haricinde, ACI İtalya Şampiyonası ve WSK serilerinde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

Son olarak Nisan ayının ilk hafta sonunda İtalya'nın Franciacorta pistinde düzenlenen WSK Open Series ilk yarışında 40 sürücünün yer aldığı OKN kategoride piste çıkan genç sporcu, finalde iki sıra yükselerek 25. olmayı başarmıştı.

Oldukça yoğun bir program takip edecek olan temsilcimiz 09-11 Mayıs’ta WSK Open Cup 2. Yarışı için yeniden İtalya’ya gidecek. Bu yarıştan bir hafta sonra da ACI İtalya Şampiyonası 2. yarışında ter dökmeye hazırlanan Çebi, 2024 sezonunda Türkiye ve Avrupa’da toplam 14 yarışta daha mücadele edecek.

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