Ayhancan ve Salih, Dubai'den çifte podyumla dönüyor
Ayhancan Güven, Salih Yoluç ve Charlie Eastwood üçlüsü, Dubai'de gerçekleştirilen Asya Le Mans Serisi yarışlarını ikinci bitirdi.
2023 Asya Le Mans serisi, geçtiğimiz günlerde resmen başladı ve bu etkinliğe katılan isimler arasında temsilcilerimiz de vardı.
DKR Engineering adına #3 prototip araçla yarışan Ayhancan Güven, Salih Yoluç ve Charlie Eastwood, Dubai'de gerçekleştirilen iki dört saatlik yarışın her ikisinde de podyuma çıktı.
Cumartesi gerçekleştirilen ilk dört saatlik yarışta galibiyet mücadelesi veren üçlü, damalı bayrağı ikinci sırada gördü.
Bugün gerçekleştirilen ikinci yarışı da uzun süre lider gitmeyi başardılar ve son bölüme kadar zaferin en büyük favorisi oldular. Fakat sonunda bu yarışı da ikinci bitirdiler.
Gösterdikleri bu performans sonrası toplam 36 puana ulaştılar ve Abu Dhabi'de yapılacak final yarışları öncesinde şampiyonayı ikinci sırada götürüyorlar.
Öte yandan etkinliğe katılanlar arasında Nikita Mazepin de vardı ve 99 Racing ile katıldığı ilk yarışta podyuma çıktı.
#3 DKR Engineering Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Ayhancan Guven
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
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