Ayhancan, Sakhir GP hafta sonundaki ilk yarışını kazandı
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Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu hafta sonu Formula 1'in destek yarışlarından birisi olarak gerçekleştirilen Porsche Sprint Challenge Orta Doğu ayağının ilk yarışında zafere ulaşan isim oldu.
Formula 1'in 16. yarışı olan Sakhir GP, Bahreyn'deki pistin dış versiyonunda gerçekleştiriliyor. Bu hafta sonu Formula 2 serisi destek yarışı olarak düzenlenirken aynı şekilde dış pistte Porsche GT3 araçlarıyla Porsche Sprint Challenge Orta Doğu mücadelesi düzenleniyor.
DHL takımı ile misafir yarışçı olarak hafta sonuna dahil olan Ayhancan, bugün ve yarın gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde pole pozisyonlarını kazanmıştı.
Bugün düzenlenen ilk yarışta Ayhancan, pole pozisyonundan başlayıp kazandı ve podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti.
Dean Van Kuijk 2. olurken podyumu tamamlayan isim J B Simmenauer oldu.
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Bu Haber Hakkında
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|TÜRK SPORCULAR
|Pilotlar
|Ayhancan Güven
|Editör
|Abdullah Çelik
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Ayhancan, Sakhir GP hafta sonundaki ilk yarışını kazandı
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