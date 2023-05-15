Ayhancan, Nurburgring 24 Saat'te yarışacağı renk düzenini tanıttı

Oldukça yoğun bir yarışma programına sahip olan Ayhancan, bu sene DTM dışında birçok farklı seride mücadelesini sürdürüyor.

Ayhancan'ın bu hafta sonu katılacağı yarış, senenin en prestijli yarışlarından birisi olan Nurburgring 24 Saat yarışı olacak.

Ayhancan bu yarışta Dinamic GT tarafından hazırlanan 54 numaralı Pirelli Motorsport aracıyla mücadele edecek. Ayhancan'ın takım arkadaşları Christian Engelhart, Laurin Heinrich ve Laurens Vanthoor olacaklar.

54 numaralı ekip, 33 takımın katılacağı, serinin en üst klasmanı olan SP9 GT3-Pro'da mücadele edecek.

Yarış Cumartesi günü Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak. Yarışı Motorsport.tv'den izleyebilirsiniz.