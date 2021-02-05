Ayhancan, Martinet by Almeras takımıyla yollarını ayırdı

Porsche Junior destekli mücadele eden Ayhancan Güven, son iki yıldır Martinet by Almeras takımıyla Porsche Supercup ve Porsche Carrera Cup Fransa serilerinde mücadele ediyordu.

Formula 1'in destek serilerinden birisi olan Porsche Supercup'ta Ayhancan 2019'da çaylak sezonunda 2. olurken 2020'de 3. oldu ve 2 sezonda 4 pole pozisyonu ve 3 zafer kazandı.

Ayhancan'ın 2021'de hangi takımla mücadele edeceği henüz açıklanmadı.

Bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Ayhancan, "2021 yılında Martinet by Almeras takımından ayrılıyorum. Tüm takıma son 2 yıl için teşekkür etmek istiyorum. Ana sponsorumuz Pierre Martinet, takım direktörüm Philippe Almeras, mühendislerim Axel & Jean Louis, mekanikerim Doudou ve tüm takım, onlar olmadan bu başarıları elde edemezdim."

"Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. 2 başarılı sezonda; 2 ünvan, 11 galibiyet, 25 podyum ve burada kelimeler ile anlatamayacağım sayısız unutulmaz an biriktirdik. Hepinizi çok seviyorum. Yakında pistte görüşürüz." şeklinde açıklama yaptı.