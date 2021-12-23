Ayhancan Güven, yeni sezonda Porsche Cup yarışlarında yer almayacak

Temsilcimiz Ayhancan Güven, 2017'den bu yana Porsche Cup yarışlarında yer alıyordu ve hem 2018 hem de 2019 yıllarında Porsche Carrera Cup Fransa'da şampiyon olmuştu.

2019'da Porsche Supercup'ta yarışmaya başlayan temsilcimiz, geride kalan üç yıllık dönemde dört galibiyet ve 13 podyum almayı başarmıştı. İlk yılında şampiyona ikincisi olurken, 2020 ve 2021 yıllarında üçüncü oldu.

Ayhancan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni sezonda Porsche Cup yarışlarında yer almayacağını doğruladı.

Temsilcimiz şöyle dedi: "İlerlemek için doğru zaman. Gerçek anlamda yarışmayı öğrendiğim ve kendimi kanıtladığım Porsche Cup yarışlarının kariyerimde hep özel bir yeri olacak."

Ayhancan'ın kariyerine hangi seride devam edeceği belirsizliğini koruyor.