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Ayhancan Güven, Team Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırıyor

Milli sporcumuz Ayhancan Güven, FIA Motor Sporları Oyunları GT Sprint kategorisinde 8. sıradan zafere ulaştı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
53-2MDH8620

Ülkemizi Avrupa pistlerinde başarıyla temsil eden Ayhancan Güven, GT Sprint branşında sırlama ve super pole turlarında en iyi zamanı yaparak yarışa ilk sırada başlama hakkı elde etti. Yarış öncesi tartıda aracı olması gerekenden hafif çıkan Güven’in tur zamanları silindi ve temsilcimiz yarışa son sıradan başladı. İlk turdan itibaren yaptığı ataklar ile sıralamada hızla yükselen ve 1:31.296 ile en hızlı tur zamanını kaydeden Güven, 40 dakikalık yarışın son 5 dakikasında yaptığı atakla liderliği ele geçirdi. Müthiş bir performans ile ülkemize altın madalya kazandıran Güven, bu zaferle podyumda İstiklal Marşı’mızı dinletti ve kariyerinin en önemli başarılarından birisine imza atmış oldu.

Galibiyetin ardından Ayhancan Güven, "Takım kaptanıyım. Altın madalyamız yoktu. Ali ve İskender sayesinde gümüş madalyayı kazanmıştık ama altın madalyaya ihtiyacımız vardı ve kazandım."

"Sıralamalardan sonra her şey kontrol altındaydı ancak ceza aldığımız için şansımız çok düşmüştü. Her şeyimi verdim. Takım ve federasyon sayesinde bana verilen harika fırsatla kazandık. Bizim için Türk Bayrağı çok önemli."

"Ayrıca normalde bayrağınız için çok sık yarışmıyorsunuz. Takımlar ve üreticiler için yarışıyorsunuz. Bu harika bir fırsat ve çok mutluyum."

"(Yaptığı geçiş hakkında) Evet zordu, çok fazla hızlı değildim. O virajda daha hızlıydım ve şansımı denedim," şeklinde konuştu.

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