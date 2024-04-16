Ayhancan Güven: "Takımın içerisindeki atmosfer oldukça verimliydi"

2023 DTM sezonunu Küs Team Bernhard'da geçiren temsilcimiz Ayhancan Güven, tam zamanlı olarak yarıştığı ilk sezonunda bir podyum derecesi elde etmeyi başarmıştı.

2024 sezonunda DTM'de devam edip etmeyeceği merak edilen Porsche sürücü Ayhancan, 2024 sezonunda geçen yılın takımlar şampiyonu olan Manthey EMA ile anlaşmıştı.

2024 DTM sezonunda tek bir Porsche takımının yarışacağı göz önüne alındığında geçen yılın DTM pilotlar şampiyonu Thomas Preining ile takım arkadaşı olacak olan Ayhancan'ın, Manthey EMA'nın ikinci koltuğuna oturacak olması kendisine ne kadar güvenildiğini de göstermekte.

2024'te 40. yılını kutlayacak olan DTM, 9-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen sezon öncesi testleriyle resmen başlamış oldu.

Ayhancan Güven, yeni takımında 90 kapı numarasıyla yarışacağı Porsche 911 GT3 R ile 9 Nisan'da ilk kez piste çıktı. İlk günün ikinci seansında attığı 1:37.414'lük tur ilk günün en hızlı turu olurken iki günlü test programının da en hızlı dördüncü derecesi oldu.

DTM'in basın gününde konuşan Ayhancan, "Hockenheim'da 2024 DTM için iki gün süren resmi testleri tamamladık."

"Bence oldukça olumlu bir iki gün geçirdik ve yarışlar öncesinde belirlediğimiz pek çok hususu test ettik."

"Testler boyunca bazı medya faaliyetlerimiz oldu ve ardından pistte planlarımız üzerinde çalıştık ve sıralama, yarış ve diğer durumların yanı sıra pit stop uygulamaları için farklı simülasyon çalışmaları yaptık."

"Genel olarak, ekibin bir parçası olmak ve buradaki atmosferi deneyimlemek harikaydı. Her şey çok umut verici görünüyor."

"Üç hafta sonra Oschersleben'de yapılacak olan DTM'nin ilk yarışını dört gözle bekliyorum!" dedi.

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R. Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sezon öncesi testlerinin ardından Motorsport.com Türkiye'nin de sorularını yanıtlayan Ayhancan, "Sezon başında Bathurst 12 saat yarışında takımın bir kısmı ile tanışıp çalışma fırsatım olmuştu. Ama tüm DTM ekibi ve Thomas ile ilk kez beraber çalışma fırsatım oldu. Takımın içerisindeki atmosfer oldukça verimliydi." dedi.

2024 DTM gridindeki değişiklikleri nasıl bulduğu ve bu yıl bizi neler beklediği sorumuza Ayhancan, "Bu sezon grid araç sayısı olarak küçülse de marka sayısı arttı ve pilot kalitesi yükseldi. Zor ve sıkı bir sezonun bizi beklediğini düşünüyorum." dedi.

İlk günün en hızlı derecesini kaydettikten sonra ikinci günü de iyi derecelerle tamamladıktan sonra sadece testlerin tamamlamasına rağmen rakiplerinin kendisinden çekinmesi gerekip gerekmediği sorumuz üzerine Ayhancan, "Test sonuçları kimse açısından bir referans olmuyor."

"Her marka ve takım farklı farklı test noktaları üzerinde ilerliyor. Sonuçtan bağımsız kendi test noktalarımız verimli geçti. İki gün boyunca sadece araç ve takım ile uyum sağlamaya çalıştım." dedi.

Geçtiğimiz yıl Ayhancan ve ekibi pit stoplarda zaman sorun yaşamışlardı. Yeni takımıyla testlerde pit antrenmanı yaptıkları görülmesi üzerine pit sorunlarının çözüldüğünü düşünüp düşünmediği sorumuza Ayhancan, "Geçen sezon pitlerde biraz canımızın yandığı doğru."

"Geçen sene EMA Manthey takımının pitleri ve bu sene yaptığımız hazırlıklar ile beraber daha az aksilik yaşanacağını düşünüyorum" dedi.