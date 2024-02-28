Ayhancan Güven, Schumacher CLRT ile GT World Challenge'da mücadele edecek
Porsche sürücüsü temsilcimiz Ayhancan Güven, DTM'de bir sezon daha geçireceğini duyurduktan sonra bu sezon katılacağı bir seriyi daha açıkladı.
Şubat ayı içerisinde önemli GT serisi yarışlarından olan Bathurst 12 saat yarışını kazanan Ayhancan Güven, daha sonra geçtiğimiz yıl ilk tam sezonun geçirdiği DTM'de bir sezon daha mücadele edeceğini duyurmuştu.
Temsilcimiz Ayhancan Güven'den yeni seri hakkında bir duyuru daha geldi.
Geçtiğimiz yıl GT World Challenge'ın son yarışında CLTR takımıyla PRO kategorisinde mücadele eden Ayhancan bu yıl tam zamanlı olarak yarışlara katılacak.
Ayhancan'In Schumacher CLRT ile katılacağı seride takım arkadaşları ise geçtiğimiz yıl DTM'den takım arkadaşı Laurin Heinrich ve Dorian Boccolacci olacak.
Porsche 911 GT3 R ile katılacakları GT World Challenge serisi toplamda beş yarıştan oluşuyor.
7 Nisan'da açılışı yapılacak sezonun ilk yarışı 500 km Paul Ricard olacak. Sezon daha sonra 24 saat Spa, 3 saat Nürburgring, 3 saat Monza ve 23 Kasım'daki 1000 km Cidde yarışıyla son bulacak.
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