Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
TÜRK SPORCULAR

Ayhancan Güven, Schumacher CLRT ile GT World Challenge'da mücadele edecek

Porsche sürücüsü temsilcimiz Ayhancan Güven, DTM'de bir sezon daha geçireceğini duyurduktan sonra bu sezon katılacağı bir seriyi daha açıkladı.

Burak Yasul
Güncel:
ayhancan

Şubat ayı içerisinde önemli GT serisi yarışlarından olan Bathurst 12 saat yarışını kazanan Ayhancan Güven, daha sonra geçtiğimiz yıl ilk tam sezonun geçirdiği DTM'de bir sezon daha mücadele edeceğini duyurmuştu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven'den yeni seri hakkında bir duyuru daha geldi.

Geçtiğimiz yıl GT World Challenge'ın son yarışında CLTR takımıyla PRO kategorisinde mücadele eden Ayhancan bu yıl tam zamanlı olarak yarışlara katılacak.

Ayhancan'In Schumacher CLRT ile katılacağı seride takım arkadaşları ise geçtiğimiz yıl DTM'den takım arkadaşı Laurin Heinrich ve Dorian Boccolacci olacak.

Porsche 911 GT3 R ile katılacakları GT World Challenge serisi toplamda beş yarıştan oluşuyor.

7 Nisan'da açılışı yapılacak sezonun ilk yarışı 500 km Paul Ricard olacak. Sezon daha sonra 24 saat Spa, 3 saat Nürburgring, 3 saat Monza ve 23 Kasım'daki 1000 km Cidde yarışıyla son bulacak.

İlgili içerik:

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bathurst 12 Saat: Ayhancan Güven yıldızlaştı, ilk denemesinde zafere ulaştı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Formula 1
Bahreyn GP

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık" Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

Formula 1
Bahreyn GP

Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım" Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

Marko: "Verstappen'in yanındaki koltuk sanki bir fırlatma koltuğu gibi"

Marko: "Verstappen'in yanındaki koltuk sanki bir fırlatma koltuğu gibi"

Formula 1

Marko: "Verstappen'in yanındaki koltuk sanki bir fırlatma koltuğu gibi" Marko: "Verstappen'in yanındaki koltuk sanki bir fırlatma koltuğu gibi"

Son Haberler

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık" Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Piastri: "Red Bull hız saklıyor" Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş' Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye