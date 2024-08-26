Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
TÜRK SPORCULAR

Ayhancan Güven, şanssızlığa rağmen Zolder 24 Saat'i beşinci bitirdi

Ayhancan Güven, Zolder 24 Saat yarışında beşinci oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
GVxS8jdWsAAPdK3 (1)

Porsche'nin fabrika sürücülerinden birisi olan Ayhancan Güven, DTM yarışından yalnızca kısa bir süre sonra Zolder'deki 24 Saat yarışına katıldı.

Son iki saate girerken Ayhancan ve ekibi liderdi. Fakat aracın fren bölgesinde yaşanan bir sorun nedeniyle takım, frenleri değiştirmek zorunda kaldı.

Bu mola takıma 16 dakikaya patladı ve Ayhancan'ın ekibini 9 tur geriye düşürdü.

Sonuç olarak Ayhancan ve ekibi, yarışı beşinci sırada tamamladı.

Yarışın ardından kısa bir paylaşım yapan Ayhancan şöyle dedi: "Maalesef yarışı 5. sırada tamamlıyoruz."

"Yarışın bitmesine 2 saat kala lider olarak ilerliyorduk, fakat aracın frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle frenlerin değiştirilmesi gerekti."

"Bu işlem bize 16 dakikalık bir ekstra pit süresi olarak döndü ve liderden 9 tur geri düştük."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vedat Ali Dalokay, Mugello'dan podyumla ayrıldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Vedat Ali Dalokay, Mugello'dan podyumla ayrıldı!

Vedat Ali Dalokay, Mugello'dan podyumla ayrıldı!

TÜRK SPORCULAR
Vedat Ali Dalokay, Mugello'dan podyumla ayrıldı!
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti

GENEL
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti
Resmi: Alpine, 2025'te Jack Doohan ile yarışacak!

Resmi: Alpine, 2025'te Jack Doohan ile yarışacak!

Formula 1
Hollanda GP
Resmi: Alpine, 2025'te Jack Doohan ile yarışacak!

Son Haberler

Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"

Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"
Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"

Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"

Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"
Horner: "Zandvoort'ta yere basma gücü 'kumarı' oynadık"

Horner: "Zandvoort'ta yere basma gücü 'kumarı' oynadık"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Horner: "Zandvoort'ta yere basma gücü 'kumarı' oynadık"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye