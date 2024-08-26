Ayhancan Güven, şanssızlığa rağmen Zolder 24 Saat'i beşinci bitirdi
Ayhancan Güven, Zolder 24 Saat yarışında beşinci oldu.
Porsche'nin fabrika sürücülerinden birisi olan Ayhancan Güven, DTM yarışından yalnızca kısa bir süre sonra Zolder'deki 24 Saat yarışına katıldı.
Son iki saate girerken Ayhancan ve ekibi liderdi. Fakat aracın fren bölgesinde yaşanan bir sorun nedeniyle takım, frenleri değiştirmek zorunda kaldı.
Bu mola takıma 16 dakikaya patladı ve Ayhancan'ın ekibini 9 tur geriye düşürdü.
Sonuç olarak Ayhancan ve ekibi, yarışı beşinci sırada tamamladı.
Yarışın ardından kısa bir paylaşım yapan Ayhancan şöyle dedi: "Maalesef yarışı 5. sırada tamamlıyoruz."
"Yarışın bitmesine 2 saat kala lider olarak ilerliyorduk, fakat aracın frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle frenlerin değiştirilmesi gerekti."
"Bu işlem bize 16 dakikalık bir ekstra pit süresi olarak döndü ve liderden 9 tur geri düştük."
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