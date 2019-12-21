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TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Ayhancan Güven, Red Bull desteğini aldı!

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Ayhancan Güven, Red Bull desteğini aldı!
Ekleyen:
, Şef Editör
21 Ara 2019 14:05

Türkiye'nin son yıllarda motor sporlarında öne çıkan isimlerinden olan Ayhancan Güven, Red Bull'la sponsorluk anlaşması imzalayarak Red Bull destekli sürücüler arasına katıldı.

Son senelerde spor otomobil şampiyonalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ayhancan, kariyerinin devamı açısından önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye'de özellikle motosiklet kategorilerindeki geçmiş ve mevcut sürücülere - Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü - destek veren Red Bull, son olarak Ayhancan'la anlaşmış oldu.

Ayhancan, Porsche Carrera Cup Fransa serilerinde son iki seneyi şampiyon olarak tamamlamasının yanında bu sene Formula 1'in destek serilerinden olan Porsche Supercup'ta çaylak olmasına rağmen yarış kazanmayı başardı ve sezonu 2. sırada tamamlayarak büyük bir başarı elde etti.

Ayhancan ayrıca sezon bittikten sonra Porsche'nin düzenlemiş olduğu seçmelerde, Porsche'nin Genç Sürücü Programı'na seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Porsche'nin Weissach fabrikasına giden Ayhancan, burada Porsche ile çalışmaya resmen başladı.

Red Bull açıklamasını sosyal medya hesabından duyuran Ayhancan, "Red Bull ailesine katıldığımı sizler ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi enerjilerimizi birleştirme vakti." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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