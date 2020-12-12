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TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Ayhancan Güven, Porsche destekli olmaya devam edecek

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Ayhancan Güven, Porsche destekli olmaya devam edecek
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Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden yarışçılarımızdan birisi olan Ayhancan Güven, Porsche Junior programının bir parçası olmaya devam edecek.

Porsche Carrera Cup Fransa ve Porsche Supercup serilerinde gösterdiği başarıların ardından geçen sene Porsche Junior programına seçilen Ayhancan, bu sene Porsche desteğiyle Formula 1'in destek serilerinden birisi olan Porsche Supercup'ta mücadeleye devam etti.

Ayhancan, 2020 Porsche Supercup serisinde 2 galibiyet ve 2 podyum sonucuyla şampiyonada 3. oldu.

Aynı zamanda Red Bull sporcusu olan Ayhancan, bugün yaptığı açıklamada 2021'de Porsche Junior programında yer almaya devam edeceğini duyurdu.

Ayhancan'ın gelecek sene de Porsche Supercup'ta devam etmesi bekleniyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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