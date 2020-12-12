Ayhancan Güven, Porsche destekli olmaya devam edecek

Porsche Carrera Cup Fransa ve Porsche Supercup serilerinde gösterdiği başarıların ardından geçen sene Porsche Junior programına seçilen Ayhancan, bu sene Porsche desteğiyle Formula 1'in destek serilerinden birisi olan Porsche Supercup'ta mücadeleye devam etti.

Ayhancan, 2020 Porsche Supercup serisinde 2 galibiyet ve 2 podyum sonucuyla şampiyonada 3. oldu.

Aynı zamanda Red Bull sporcusu olan Ayhancan, bugün yaptığı açıklamada 2021'de Porsche Junior programında yer almaya devam edeceğini duyurdu.

Ayhancan'ın gelecek sene de Porsche Supercup'ta devam etmesi bekleniyor.