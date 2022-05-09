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Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılmak için gerekli lisansı aldı

Milli sporcularımız Ayhancan Güven ve Ersin Yücesan, 06-08 Mayıs tarihlerinde ADAC 24 Saat Yarışı elemeleri için Almanya Nürburgring pistinde mücadele ettiler.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılmak için gerekli lisansı aldı
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 Efsanevi pistin 26 km.lik en uzun halinin kullanıldığı yarışta, 21 ülkeden 276 sporcu ve 91 otomobil 2 gün boyunca üçer saatlik iki yarışta kıyasıya çekişti.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven Fransız sürücü Come Ledogar ile birlikte Porsche Cayman GT4 direksiyonunda AT kategorisinde mücadele etti ve 24 saat yarışında GT3 kategorisinde yarışabilmek için A lisansa yükselme hakkını kazandı.

Diğer temsilcimiz Ersin Yücesan da CONA Bvba desteğinde BMW M4 GT4 direksiyonunda Belçika’da yaşayan Türk sporcular Recep Sarı ve Hakan Sarı ile birlikte her iki yarışı da SP10 kategorisinde üçüncü sırada tamamladı.

Sporcularımız, 26-29 Mayıs tarihlerinde bu yıl 50. kez düzenlenecek olan ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı’nda ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

 

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