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Ayhancan Güven, Bathurst 12 Saat'e katılacak

Türkiye'nin motor sporları dünyasındaki en önemli isimlerinden birisi olan ve muhtemelen en çok seride yarışan sürücüsü Ayhancan Güven, bu sene ünlü Bathurst 12 Saat yarışına katılacağını açıkladı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
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Fransa Porsche Carrara Cup serilerinde gösterdiği başarıların ardından Porsche fabrika sürücüsü olan Ayhancan Güven, her yıl portfolyosuna yeni yarışlar katmaya devam ediyor.

Fransa'nın ardından Formula 1 yarış hafta sonlarında gerçekleştirilen Porsche Supercup'a geçiş yapan ve Porsche Carrera Cup Almanya'da da mücadele eden Ayhancan, 2023'te DTM'e geçiş yaptı ve bu önemli seride mücadele eden ilk Türk oldu. DTM'de ilk podyumunu almayı başaran Ayhancan, Salih Yoluç'la birlikte Asya Le Mans serisinde şampiyon olurken diğer taraftan GT World Challenge Europe ve Nurburgring Endurance Series'de mücadele etti.

Ayhancan 2024'te de Porsche sürücüsü olmaya devam edecek ancak henüz nerede, hangi takımda yarışacağı resmi olarak duyurulmadı. Ayhancan'nın DTM'de ilk sezonunu geçirdiği takım Team Bernhard seriden ayrılsa da, pilotumuzun Manthey Porsche ile DTM'de devam etmesi bekleniyor.

Ayhancan'ın 2024 takviminde açıkladığı ilk yarış Avustralya'nın ünlü Bathurst 12 Saat yarışı oldu. Avustralya'da düzenlenen bu efsanevi yarış, bu sene 16 - 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ayhancan bu yarışa Manthey EMA takımının 912 numaralı Porsche 911 GT3R aracı ile katılacak.  Ayhancan'ın takım arkadaşları son Daytona 24 saat yarışı galiplerinden Matt Campbell ve Laurens Vanthoor olacaklar.

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