Ayhancan Güven artık en iyiler arasında
FIA, Ayhancan Güven'in lisansının Gold'dan en iyi sürücülerin yer aldığı Platinum'a yükseldiğini açıkladı.
Son yıllarda ülkemizi motor sporları dünyasında başarıyla temsil eden Ayhancan Güven, DTM'de tam zamanlı yarışan ilk Türk sporcu olmuştu.
Bu yıl bir podyum alan Ayhancan, aynı zamanda Nurburgring dayanıklılık yarışlarında ve GT World Challenge Europe'ta yarışıyor.
Porsche'nin fabrika sürücüsü olmaya devam eden Ayhancan, bugün itibariyle en üst seviye sürücülerin sahibi olduğu Platinum lisansı aldı.
Sürücüleri başarılarına, performanslarına ve yaşlarına göre listeleyen FIA Sürücü Kategorizasyonu sisteminin en üst kategorisi olan Platinum Kategorisi'nde motor sporlarının en başarılı sürücüleri yer alıyor.
Bu sistem özellikle GT ve WEC yarışlarında büyük önem taşıyor.
Bu kapsamda Ayhancan, tıpkı Pato O'Ward, Alex Palou, Scott McLaughlin, Jake Dennis, Mitch ve Nick Cassidy isimler gibi Gold statüsünden Platinum'a yükseltildi.
Öte yandan dayanıklılık yarışlarında ülkemizi temsil eden ve Le Mans 24 Saat'i GT sınıfında kazanan bir diğer temsilcimiz Salih Yoluç da Bronze kategoriden Silver'a geçiş yaptı.
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