Ayhancan Güven, 2022'de ADAC GT Masters'ta yarışacak

Son yıllarda Porsche Cup serilerinde mücadele eden ve burada çok sayıda başarı elde eden Ayhancan Güven, yeni sezonda bu yarışlarda yer almayacağını açıklamıştı.

Porsche'nin resmi sürücülerinden birisi olan Ayhancan, bugün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile yeni sezonda ADAC GT Masters'ta mücadele edeceğini açıkladı.

Ayhancan, seride Team Joos adına mücadele edecek ve 35 yaşındaki Christian Engelhart ile takım arkadaşı olacak.

Serinin ilk yarışı 22-24 Nisan'da gerçekleştirilecek ve Ayhancan burada Porsche 911 GT3 R aracını sürecek.

Takım patronu Michael Joos, "Ayhancan Güven daha şimdiden etkileyici bir tutarlılık ve başarı göstermiş olan büyük ve gelecek vadeden bir yetenek. Serideki ikinci sezonumuzda onlarla beraber bir sonraki adımı atmayı ve yarış galibiyetleri ile şampiyonluk mücadelesi vermeyi istiyoruz." dedi.

Ayhancan ise şunları ekledi: "ADAC GT Masters'taki ilk yarışıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Christian Engelhart ile beraber başarılı olmak için gereken tüm şartlara sahibiz. Joos Sports Car Technology ekibiyle beraber Porsche markası için mümkün olan en iyi sonuçları almak istiyoruz."

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Jannes Fittje, David Jahn Fotoğraf: Alexander Trienitz