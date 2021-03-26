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Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek

Ekleyen:
, Şef Editör

Türkiye'yi spor araç yarışlarında temsil eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021'de Porsche Mobil 1 Supercup dışında farklı serilerde de mücadele edeceğini açıkladı.

Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek

Son iki senedir Formula 1'in destek serilerinden birisi olan Porsche Mobil1 Supercup'ta mücadele eden ve başarılı sonuçlar alan Ayhancan, bu sene serinin şampiyon ekiplerinden Lechner Racing ile anlaştığını duyurmuştu.

Geçen senelerde Supercup dışında Porsche Carrera Cup Fransa'da mücadele eden ve şampiyonluklar yaşayan Ayhancan, 2021'de daha farklı bir programa sahip olacak. 

Ayhancan, dün yapmış olduğu açıklamada Porsche Carrera Cup Almanya'da Phoenix Racing ile yarışacağını duyurdu. Ancak Ayhancan'ın takvimi bunlarla sınırlı olmayacak.

Şampiyon yarışçımız 2021'de 20 hafta sonu 30'dan fazla yarışa katılacak. Porsche Supercup ve Porsche Carrera Cup Almanya dışında Ayhancan, bu sene Almanya Nürburgring'de VLN yarışlarına katılacak ve bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn GP hafta sonunda Porsche Sprint Challenge Orta Doğu etkinliğinde boy gösterecek. Ayhancan geçen senenin sonunda yine bu organizasyona katılmış ve zafer almıştı.

Ayhancan ayrıca daha önce Salih Yoluç ile katıldığı FIA Motorsport Games organizasyonuna bu sene de katılacağını açıkladı.

Ayhancan Güven'in 2021 Yarış Programı şu şekilde:

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Supercup , TÜRK SPORCULAR , Porsche Carrera Cup Deutschland
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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